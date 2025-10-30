"Злато за Гешев, злато за Митко". Бившата съпруга на Пепи Еврото даде показания

Златните монети, иззети при акцията срещу бизнесмена Явор Златанов, син на Илия Златанов и съсобственик на асансьорната фабрика "Иззамет", е било разделено на голяма и две по-малки купчини и всяка заминала към адресата си. Това разказа пред съда Любена Павлова, бивша съпруга на някогашния следовател и сочен за брокер на влияние в съдебната власт Петьо Петров-Еврото. Златото е взето от Златанов-младши след като спецпрокуратурата образува дело срещу него. Това се случва под давление на Еврото, който пък е потърсен за помощ от бащата.
В момента Петров е подсъдим по дело за измама с обвинението, че е представил фалшиви документи, за да получи монетите, иззети като веществено доказателство. Той от години е неизвестност и официално се води издирван. Дали някой го търси е друга тема.
Монетите остават в спецпрокуратурата месеци наред. След представяне на фактури, според които са купени от чужбина, те са върнати, но не на Златанов, а на Павлова. Златото е било натоварено на количка, бутана от дежурния прокурор, и качено в нейния джип. След това изчезва. Пред съда тя разказа следното:
"Петров ми каза да отделя част от тях на две купчини – едната да е 5 кг, а другата 1 кг, като по-голямата била за Иван Гешев, а другата – за Митко".
Според нея общото тегло на златото било около 15 килограма. Кой е Митко не стана ясно, Павлова твърди, че не знаела, но обясни, че и той бил прокурор. По думите ѝ у бившия ѝ съпруг останали около 10-12 килограма злато.
За подобно разделяне е споменавал в свои интервюта и Златанов-старши. Той обаче твърди, че Павлова му казала, че част от монетите са за „дебелото момче“.
Златанов и Павлова са сред главните действащи лица в скандала "Осемте джуджета", който получи името си от ресторанта на Еврото. Там според бизнесмена са правени всички договорки. Историята бе разказана от организацията "Антикорупционен фонд" още през 2020 г., когато главен прокурор беше Иван Гешев.
През следващите години прокуратурата не си мръдна пръста по тази тема. Едва през 2023 г., когато постът на Гешев се оказа застрашен, срещу Петров бе образувано дело. Той изчезна и от тогава е в неизвестност.
Въпреки че има данни за участие на прокурори и във връщането на златото, и в други нарушения по делото срещу Златанов-младши, нито един от тях не пострада. Дело бе образувано само срещу прокурора Константин Сулев, който през 2023 г. започва разследването срещу Петров. Наскоро той бе оправдан на първа инстанция. Аргументът бе, че образуването на дело е сред основните правомощия на прокурора и няма как да бъде съден за това, че е изпълнил задълженията си.
