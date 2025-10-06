Златото достигна нов рекорд, доближава бариерата от $4000 за унция

Златото продължава да поскъпва, като в началото на днешната търговия достигна нов рекорден ценови връх около $3944 за унция, доближавайки важната психологическа бариера от $4000 с оглед на продължаващото блокиране на дейността на федералното правителство в САЩ, което засилва статута на благородния метал като "инвестиция-убежище".

Спирането на работата на американското правителство продължава и през настоящата седмица, след като в петък Сенатът на САЩ не успя да одобри предложените от републиканци и демократи конкурентни планове за удължаване на федералното финансиране.

Това отложи оповестяването на ключови икономически данни, включително доклада за заетостта извън селското стопанство през септември, оставяйки инвеститорите да разчитат на алтернативни показатели, които сигнализират за отслабващ пазар на труда и засилват очакванията за предстоящо намаление на лихвите.

Пазарите сега отчитат вероятност от 95% за намаление на лихвите на Фед с 25 базисни пункта през октомври и 84% вероятност за подобно действие и на заседанието през декември. Дори без нови данни, търговците ще следят отблизо изказванията на членове на Федералния резерв тази седмица за насоки относно перспективите за политиката на централната банка на САЩ.

От началото на годината досега цената на златните кюлчета е скочила с почти 50%, стимулирана от засилената икономическа и геополитическа несигурност с оглед и на провежданите от президента Тръмп тарифни политики, очакванията за по-нататъшно намаление на лихвите, покупките на благородния метал от централните банки и притока на средства в обезпечени със злато борсово-търгувани фондове (ETF). Силните финансови потоци към тои тип фондове продължиха и през първата седмица на октомври.