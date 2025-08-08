Златото в САЩ изкачи ценови рекорд след като и за кюлчетата ще има мита

Американските фючърси върху златото достигнаха рекордно високо ниво в петък, след като администрацията на Доналд Тръмп изненада световния пазар на злато с план за налагане на мита върху вноса на кюлчета от един килограм и 100 унции.
Анализатори и инвеститори предупреждават, че този ход може да промени глобалната търговия със злато, Агенцията за митническа и гранична защита на САЩ (CBP) реши, че тези кюлчета трябва да подлежат на мита, разбивайки очакванията, че ще бъдат освободени.
Тази стъпка на CBP, първо съобщена от Financial Times, е особено тежък удар за Швейцария, която е най-големият износител на метала в света. Отношенията между Вашингтон и Берн вече се влошиха миналата седмица, след като САЩ обявиха 39-процентно мито върху вноса от страната.
Американските фючърси върху златото се покачиха до нов дневен рекорд от $3534 за тройунция в петък, докато цените в Лондон останаха без промяна.
Новината дойде като "огромна изненада", каза Джони Тевес, анализатор в UBS, добавяйки:
"Това е точно това, от което пазарът се страхуваше."
Американските фючърси върху златото на борсата Comex в Ню Йорк рязко се отделиха от спот цените, като в петък достигнаха премия от над $100 за унция.
Митото също застрашава ролята на Ню Йорк като най-големия пазар за фючърси върху злато, предупреждават анализатори, защото повишава цената на метала в САЩ в сравнение с други региони.
"Това създава проблем за глобалния пазар на злато, който използва фючърсите на Comex за хеджиране на позиции", каза Тевес.
"Това повдига въпроса дали може да има алтернативни начини за уреждане на тези фючърсни договори за злато, по отношение на продукти или локации, или дали други центрове ще станат по-значими.", уточнява Financial Times.
Когато Тръмп започна своите мащабни мита на “деня на освобождението” в началото на април, те включваха изключение за една категория кюлчета, която покриваше по-голямата част от вноса на злато в САЩ.
Информационен лист, издаден от Белия дом на 2 април, също посочваше, че “кюлчетата” са освободени от т.нар. реципрочни мита.
Въпреки това, решението на CBP, съдържащо се в писмо от 31 юли, видяно от Financial Times, наруши дългогодишната пазарна практика, като определи, че кюлчетата от един килограм и 100 унции трябва да бъдат класифицирани под различен митнически код — такъв, който не е включен в списъка за освобождаване.
