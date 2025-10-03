"Знам ти и майчиното мляко". Шефът на "Антикорупция" е уличен в брутален натиск върху зам.-кмета на Варна

"Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш". Това е казал човек, който се е представил като шефа на комисия "Антикорупция" Антон Славчев преди първия разпит на заместник-кмета на Варна Диан Иванов, става ясно от показанията на бившия най-близък човек до арестувания Благомир Коцев.
Показанията, ако се потвърдят от други доказателства и прокуратурата не ги игнорира, изглеждат напълно достатъчни за започване на наказателно дело за престъпления срещу правосъдието.
По информация на Mediapool Диан Иванов е казал пред прокуратурата, че след получената заплаха разговора с човека, представил се като Славчев е приключил. Другите агенти от антикорупционната комисия са казали на Иванов да каже на уплашеното му дете да излезе от дома му и да се поразходи 40 минути. Дълго време след това синът на заместник-кмета не е бил пускан в дома си, а пред него е имало много полицаи.
Във втория разпит Иванов обяснява как от полицията са го съветвали да казва имена на фирми да уличава кмета Благомир Коцев.
В петък вечерта стана ясно, че Диан Иванов най-сетне е бил повторно разпитан - от прокуратурата. Това стана известно от пледоариите на защитниците на двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, задържани заедно с Коцев, по време на заседанието в Софийския градски съд.
Според защитата Иванов е потвърдил, че при първото снемане на неговите показания му е оказан натиск.
Пред съда прокуратурата поиска да не бъдат зачитани новите показания на Диан Иванов.
Адвокат Ивайло Костов, който защитава Кателиев, отговори, че новите показания на Иванов са огромен скандал и очаква прокуратурата сама да поиска пускането на задържаните от ареста.
Един от основните свидетели по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, задържан на 8 юли заради показания за искан от него подкуп от обществена поръчка за храна – Диан Иванов, се отказа от показанията си, считани за ключови за обвинението.
Самият заместник-кмет на Варна казва, че никога не е уличавал Коцев, с когото са стари приятели, в извършване на престъпление.
Диан Иванов заяви десет дни след задържането на Коцев на 8 юли, че е направил това под натиска на представители на антикорупционната комисия и се отказва от казаното и иска да бъде повторно разпитан. По неясни причини доскоро прокуратурата не предприемаше никакви действия в тази посока.
Заседанието на делото с искане за промяна на мярката на неотклонение на Стефанов и Кателиев в по-лека продължава.
Очаквайте подробности
Само да те светна, че ако тръгнат да ровят тази поръчка, ще стигнат и до предишните поръчки, които въпросната Пламенка е печелила. Родители от Варна разказват, че не допускат децата си да се хранят по ученическите столове, защото качеството на храната е покъртително. Вярвам, че се сещаш за какво става въпрос и си отговаряш на въпросите.
В крайна сметка всичко е за една обществена поръчка за храна за деца. Спряна ли е поръчката или не е? Гладни ли са децата или са нахранени? Да се помисли за децата, това са арести, корупциа, протести, слушане, следене, натиск , майчино мляко.
Моля, гербавата олигофрения спешно да организира протест в подкрепа на Тони Балкони, под надслов "Аз вярвам на Пламенка".. Плакати се раздават в стая 222А на Партийния дом... Докажете, че сте можачи!.. Долу мискините от ЕК!..Искаме си 200-те милиона спрени по сор.осоидни слухове!..
Изобщо не е смешно, а е тъжно. Малки сме, жалки сме и си заслужаваме и прасетата и кумунетата и всичко което. ни си случва.
Интересно защо нищо не се говори за самата обществена поръчка за храна
Смешно е една европейска държава да има такова правосъдие. Но е смешно и това, че нейните граждани не излизат да гласуват, когато има избори. Да приключат с това и да продължат.
те па смениха снимката - докато пишех #2, горе имаше снимка на зам-кмета, чиито "показания" е изфабрикувал комисар-корупционера слафчеф (сега турнаха неговата пък снимка)...
и глав.-прокурора сарафоф е фалшив, и, съответно - и изфабрикуваните "показания" на човека от снимката горе ... са ментЕ... ... ... ... И всичкото това - само защото пээфски е ненаситна и комплексарска..., но богата ... cвuня... ... ...
Прокуратурата няма да даде обяснения защо чак сега е бил разпитан.