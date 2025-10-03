"Знам ти и майчиното мляко". Шефът на "Антикорупция" е уличен в брутален натиск върху зам.-кмета на Варна

"Слушам те, следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко! Ще те затворя за 9 месеца, ако не пишеш и не говориш". Това е казал човек, който се е представил като шефа на комисия "Антикорупция" Антон Славчев преди първия разпит на заместник-кмета на Варна Диан Иванов, става ясно от показанията на бившия най-близък човек до арестувания Благомир Коцев.

Показанията, ако се потвърдят от други доказателства и прокуратурата не ги игнорира, изглеждат напълно достатъчни за започване на наказателно дело за престъпления срещу правосъдието.

По информация на Mediapool Диан Иванов е казал пред прокуратурата, че след получената заплаха разговора с човека, представил се като Славчев е приключил. Другите агенти от антикорупционната комисия са казали на Иванов да каже на уплашеното му дете да излезе от дома му и да се поразходи 40 минути. Дълго време след това синът на заместник-кмета не е бил пускан в дома си, а пред него е имало много полицаи.

Във втория разпит Иванов обяснява как от полицията са го съветвали да казва имена на фирми да уличава кмета Благомир Коцев.

В петък вечерта стана ясно, че Диан Иванов най-сетне е бил повторно разпитан - от прокуратурата. Това стана известно от пледоариите на защитниците на двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, задържани заедно с Коцев, по време на заседанието в Софийския градски съд.

Според защитата Иванов е потвърдил, че при първото снемане на неговите показания му е оказан натиск.

Пред съда прокуратурата поиска да не бъдат зачитани новите показания на Диан Иванов.

Адвокат Ивайло Костов, който защитава Кателиев, отговори, че новите показания на Иванов са огромен скандал и очаква прокуратурата сама да поиска пускането на задържаните от ареста.

Един от основните свидетели по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, задържан на 8 юли заради показания за искан от него подкуп от обществена поръчка за храна – Диан Иванов, се отказа от показанията си, считани за ключови за обвинението.

Самият заместник-кмет на Варна казва, че никога не е уличавал Коцев, с когото са стари приятели, в извършване на престъпление.

Диан Иванов заяви десет дни след задържането на Коцев на 8 юли, че е направил това под натиска на представители на антикорупционната комисия и се отказва от казаното и иска да бъде повторно разпитан. По неясни причини доскоро прокуратурата не предприемаше никакви действия в тази посока.

Заседанието на делото с искане за промяна на мярката на неотклонение на Стефанов и Кателиев в по-лека продължава.

