Знаменитостите, които ни напуснаха през 2022 г.

Отиващата си 2022 г. беше последна в живота на редица световни знаменитости. От британската кралица Елизабет ІІ, през краля на футбола Пеле, кръстницата на пънка Вивиан Уестууд, бившия японски премиер Шиндзо Абе, който бе убит, бащата на перестройката Михаил Горбачов, забележителната певица и актриса Оливия Нютън-Джон, актьора Рей Лиота до рапъра Кулио и бащата на "новата вълна" в киното Жан-Люк Годар.

Черната поредица започна през януари със смъртта на киноиконата Сидни Поатие. Първият чернокож актьор, спечелил Оскар за най-добра мъжка роля, почина на 94 години.

Сидни Поатие, сн. БГНЕС

В момент на расова сегрегация в САЩ той успява да се наложи като редовно лице на големия екран. Забележителна е ролята му в "Познай кой ще дойде на вечеря", където играе чернокож с бяла годеница. В "Среднощна жега" е чернокож полицай, който се сблъсква с расизма по време на разследване на убийство.

Актрисата Моника Вити, звезда на италианския неореализъм, озарявала по забележителен начин емблематичното творчество на своя сънародник Микеланджело Антониони, издъхна през февруари на 90-годишна възраст.

Моника Вити

През март, на 84-годишна възраст, ни напусна първата жена държавен секретар на САЩ Мадлин Олбайт. Тя беше централна фигура в администрацията на президента Бил Клинтън, като първо беше посланик на САЩ в ООН, преди да стане висш дипломат през втория си мандат.

Мадлин Олбрайт, сн. Getty Images

Ще бъде запомнена с шармантните си брошки, за които се твърди, че са били специално подбирани за срещите ѝ като символи на разговорите.

През май актьорът Рей Лиота издъхна в съня си в Доминиканската република, където бил за снимки на филма "Опасни води". 67-годишната кинозвезда бе прочут с ролите си в "Добри момчета", "Копланд", "Ханибал" и други.

Сн. БГНЕС

През юли почина първата съпруга на бившия американски президент Доналд Тръмп – Ивана. Бившата манекенка, която след развода си с Тръмп, имаше успешен бизнес, бе поразена от сърдечен удар на 73 години.

Ивана Тръмп, сн. Getty Images

Същия месец Япония и светът бяха шокирани от убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе, който бе прострелян, докато изнасяше реч по време на предизборен митинг в град Нара.

Шиндзо Абе, сн. БГНЕС

През август на 73 години след битка с рака си отиде кънтри певицата и актриса Оливия Нютън-Джон, чиято роля на гимназистката Санди от филма "Брилятнин" ѝ донесе световна слава.

Оливия Нютън-Джон, сн. БГНЕС

Мюзикълът бе на върха на боксофиса през 1978 г. и остави три световни хита, изпълнявани съвместно с Джон Траволта.

Същия месец след автомобилен инцидент загина 53-годишната актриса Ан Хечи. Тя бе изключена от животоподдържащи системи след като се блъсна с колата си в стена. След това нейните органи бяха дарени.

Ан Хечи, сн. Getty Images

В края на август си отиде на 91-годишна възраст и бащата на перестройката Михаил Горбачов. Първият и последен президент на СССР е смятан за една от най-значимите фигури от втората половина на ХХ век заради ключовата си роля в прекратяването на Студената война, въвеждането на политически свободи в Съветския съюз, както и за обединението на Германия.

Михаил Горбачов, сн. БГНЕС

В Русия обаче на него се гледа с особено око. Сегашният руски президент Владимир Путин не присъства на погребението му.

Септември бе белязан от смъртта на забележителната британска кралица Елизабет ІІ, която си отиде след 70 години начело на монархията.

Елизабет ІІ, сн. БГНЕС

Тя беше на 96 години. Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, както и целият свят, ѝ отдадоха дължимата почит. Километрични опашки се извиваха по време на прощаването с нея в Лондон. Тонове цветя, хиляди мечета Падингтън и лични послания затрупаха дворците и парковете на британската столица.

Дни по-късно в отвъдното я последва бащата на "новата вълна" кино Жан-Люк Годар, който на 91 години избра асистирана смърт. В кариерата си той е заснел над сто филма. Първият му пълнометражен филм "До последен дъх" (1960), по сценарий на Франсоа Трюфо и вдъхновен от действителни събития, се превръща в емблематичен за "новата вълна".

Жан-Люк Годар, сн. Getty Images

С лентите си "Жената си е жена" и "Презрението" французинът отхвърля традиционната естетика, съществувала до този момент в киното. Филмите му засягат множество философски теми. Работил е с най-големите имена на френското кино.

През септември в "Гангстерския рай" се пресели рапърът Кулио. 59-годишният музикант бе открит мъртъв в банята на къщата на негов приятел в Лос Анджелис.

Кулио, сн. Getty Images

Той има осем студийни албума и печели Американска музикална награда и три награди за видео на музикалните награди на MTV. Най-популярно обаче остава парчето му "Гангстерски рай" (Gangsta's Paradise) от филма "Опасен ум".

Пионерът на рокендрола Джери Лий Люис - една от най-скандалните фигури в музикалния бизнес, го последва през октомври. Той си отиде на 87 години. С това още една от легендите на бурните 1950-години напусна този свят.

Джери Лий Люис, сн. Getty Images

Сигурно десетилетия след смъртта му ще се припяват Whole Lotta Shakin’ Goin’ On и Great Balls of Fire. Люис има 40 студийни албума, последният от които е Rock & Roll Time през 2014 г.

Декември се оказа съкрушителен за почитателите на футбола, модата и пънка. В един и същи ден – на 29 декември, си отидоха великият Пеле и не по-малко знаменитата дизайнерка Вивиан Уестууд, наричана кралицата на британската мода и на пънка.

Смъртта на Пеле беше донякъде очаквана, но хвърли в траур целия футболен свят. Трикратният световен шампион бе повече от месец в болница "Албърт Айнщайн" в Сао Паоло, след като състоянието му рязко се влоши при лечението му на рак на дебелото черво. 82-годишният бразилец държи световен рекорд от 1281 гола и е единственият играч, който някога е печелил Световната купа три пъти - през 1958, 1962 и 1970 година.

Пеле, сн. БГНЕС

Той държи и рекорда за най-много голове с фланелката на Бразилия - 77 попадения в 92 срещи. В страната е обявен тридневен траур, а феновете ще могат да отдадат почит пред тялото на краля на футбола на стадиона на Сантос "Урбано Калдейра", където започва кариерата му.

Същия ден си отиде и 81-годишната Уестууд, която създаде име с противоречивите си пънк и ню уейв стилове през 70-те години и продължи да облича някои от най-големите звезди в модата.

Архитектите на британското пънк движение - групата "Секс Пистълс", се формират в нейния лондонски магазин за дрехи - "SEX" - под ръководството на мениджъра им Малкълм Макларън, съпруг на Вивиан Уестууд.

Вивиан Уестууд, сн. БГНЕС

Супермоделът Наоми Кембъл, която се спъна, докато се разхождаше по една от "пътеките" на Уестууд с 9-инчови токчета на платформа, нарече дизайнерката "сила на природата".

От българските знаменитости си отидоха илюзионистът Астор, бившата телевизионна говорителка Анахид Тачева, журналистката Нери Терзиева, светският хроникьор Денди, противоречивият писател Антон Дончев.

През март след месец в кома почина журналистът и писател Любомир Милчев – Денди, известен на обществото най-вече в симпатичната си роля на светски хроникьор, придружаван на събития от емблематичното си кученце.

Той бе пребит в дома му, но така и не е ясно какъв е ходът на разследването.

Антраник Шаварш Арабаджиян, както е истинското име на Астор, си отиде на 78 години през май.

Астор, сн. БГНЕС

Той е единственият илюзионист в Европа, който е награден със "Златният Оскар" от Международното братство на маговете през 1981 г. Коронният му номер бе "махането" на собствената му глава.

През юни угасна усмивката на една легенда на българската журналистика. Нери Терзиева си отиде неочаквано на 70 години.

Нери Терзиева, сн. БНТ

Тя беше също така публицист, общественик, човек с ясни позиции и много медиен опит, който в последните години споделяше в областта на корпоративните комуникации.

През ноември ни напусна още една от легендите на БНТ - Анахид Тачева.

Анахид Тачева, сн. БНТ

Тя беше на 82 години. Ще бъде запомнена като една от най-красивите и харизматични дами на телевизията и е най-разпознаваемата ѝ говорителка. Бе омъжена за актьора Коста Цонев. Неин син бе журналистът Димитър Цонев, чиято смърт тя преживява изключително тежко.

Месец преди това почина авторът на романа "Време разделно" Антон Дончев. Той беше на 92 години и творчеството му се приемаше разнопосочно.

Антон Дончев, сн. БГНЕС