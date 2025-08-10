Зоопаркът в Лайпиц евтаназира три новородени тигърчета

Зоопаркът в Лайпциг, Източна Германия е бил принуден да евтаназира три новородени тигърчета, след като майка им спряла да се грижи за тях, съобщиха оттам.

Малките, представители на застрашения вид амурски тигър, били едва на три дни. Според изявление на зоопарка, решението е взето, за да се предотврати продължителното им страдание. Изкуственото им хранене и отглеждане не е било разглеждано като вариант, тъй като противоречи на принципите за управление на дивата природа, съобразени със специфичните нужди на вида.

Тигърчетата се родили в сряда вечерта от тигрицата Юшка, която станала майка за първи път. Няколко часа след раждането тя се отвърнала от малките си.

След като котката, все още неопитна в отглеждането на малките, се грижела образцово за потомството през първите няколко часа, облизвайки новородените на сухо и наблюдавайки първите им опити за сучене, тя започнала да им обръща все по-малко внимание.

„Добре известно е, че отглеждането на малки за първи път винаги представлява специални предизвикателства. Юшка се справи добре с раждането и старта, направи много неща интуитивно правилно и научи много. Фактът, че след това изостави котило без видима причина, е емоционално тъжен от човешка гледна точка, но е част от поведенческия репертоар на неопитните майки в животинското царство“, обяснява директорът на зоопарка проф. Йорг Юнхолд

В продължение на два дни тигърчетата отслабвали и измръзвали. „В момента, когато малките вече не показват никакво активно поведение и по този начин вече не получават никакъв стимул за хранене или производство на мляко от майката, ние трябва да се справим с тежката си отговорност и да спестим на малките страданията от глад“, обяснява ветеринарният лекар д-р Андреас Бернхард.

Амурските тигри са най-големите големи котки в света и са застрашени от изчезване.

Международната племенна книга за тигрите, която регистрира популациите, намиращи се под човешки грижи, се поддържа в Лайпциг от 70-те години на миналия век.

„Разбира се, разочаровани сме и тъжни, че този път не се получи. Но бяхме наясно с рисковете, свързани с първоначалното отглеждане, и сме оптимисти, че Юшка ще се възползва от тези първоначални преживявания следващия път. Тя ще може да допринесе за оцеляването на вида чрез естествено отглеждане“, прогнозира проф. Юнхолд, обяснявайки, че именно затова изкуственото хранене на малките е било невъзможно.

„Отглеждането на потомство от майката котка, както и ученето на потомството от майката, са от съществено значение за естественото поведение чрез копирането му. Ние в зоопарка в Лайпциг, както и нашите колеги специалисти, сме ангажирани с този научен стандарт за отглеждане на диви животни, съобразено с вида“, заявява Юнхолд.