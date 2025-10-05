Зрител загина, а други 8 са ранени след като кола се вряза в публиката при рали

Зрител е загинал, а осем души са ранени по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване “Аладжа манастир”, което в неделя се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока “Аладжа манастир”.

Загинал е човек от публиката, в която се е врязал автомобилът, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълниха от полицията.

Автомобилното състезание е в памет на Тодор Славов, който почина след инцидент на рали “Твърдица-Елена” през 2015 година. Надпреварата е четвърти последен кръг от Националния шампионат и заявки за участие бяха подали 34 екипажа, като двама пилоти водят оспорвана битка за шампионската титла.

Организатор на проявата е Автомобилната федерация на България със съдействието на Община Варна.

БТА припомня, че в край на май 2009 година при провеждането на рали по затворен маршрут във Варна при инцидент пострадаха трима души, единият от които по-късно почина в болница.