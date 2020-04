Звезди се обединиха в шоу от домовете си "Един свят: Заедно вкъщи"

Някои от най-големите имена в световната музика обединиха сили, за да отправят признанието си за медиците, които са "първата линия" в борбата с пандемията от коронавируса.

Лейди Гага, Пол Макартни, Ролинг Стоунс и Бионсеса сред стоте артисти, които поставиха началото на световно шоу с музика, комедия и лични истории, което всеки от участниците изпълнява в дома си заради карантината, под която живее по-голямата част от света. Ролинг Стоунс дори успяха да свирят заедно от четири различни места, отбелязва Би Би Си.

Лейди Гага определи уникалната инициатива като "любовно писмо" до хората на "първата линия" - учителите, здравните работници, продавачите в магазините за хранителни стоки, доставчиците, пощенските работници и др.

Осемчасовото шоу показа и репортажи с истински истории за хората на "първа линия".

Шоуто "Един свят: Заедно вкъщи" (One World: Together At Home) беше излъчено по многобройни телевизионни канали в САЩ и други страни с участието на звезди на поп културата като Елтън Джон, Стиви Уондър, британската футболна звезда Дейвид Бекъм и бившите американски първи дами Мишел Обама и Лора Буш. В предаването се очаква да се появят и Опра Уинфри, Андреа Бочели, Селин Дион, Били Айлиш и още десетки други.

"Аз съм много благодарна на работещите в здравните грижи, медицинските работници, всички работещи в магазините за хранителни стоки и доставките, пощенските работници, всички благотворителни организации, които работят толкова усилено", каза Лейди Гага. "Това е едно истинско любовно писмо до всички вас по целия свят и, надявам се, едно напомняне за добрината, която се проявява в момента", допълни тя.

Предаването водеха трима от най-популярните водещи на късни предавания в САЩ - Джими Кимъл, Стивън Колбърт и Джими Фалън. "Ние не искаме пари тази вечер", каза Колбърт.

Събитието е организирано от Световната здравна организация (СЗО) и благотворителната група "Глоубъл ситизън" (Global Citizen), предаде БТА.

Шоуто, което е най-голямото подобно събитие досега по време на пандемията, има за цел да насърчи филантропи и компании да дадат своя принос към фонда за солидарност на СЗО. Организаторите съобщиха, че корпоративни и други спонсори вече са предоставили около 150 милиона долара.

Лейди Гага обаче даде да се разбере, че основната цел на шоуто не е фондонабиране, а е съсредоточено върху забавлението и да отправи послание за солидарност.

По-рано в събота поп, класически и рап музиканти от САЩ, Азия и Близкия изток участваха с изпълнения от домовете си в шестчасов стрийминг преди основното събитие. Сред тях бяха латино звездата Луис Фонси, ар енд би певицата Дженифър Хъдсън, американската футболистка Меган Рапино, хонконгският певец Ийсън Чан, индийският певец Вишал Мишра и музикантът от Обединените арабски емирства Хюсеин ал Джасми.

Предаването включваше публикации в социалните мрежи, клипове, на които лекари и сестри са аплодирани от своите общности по целия свят, семейства, които се срещат през прозорците и жестове на доброта към изолираните и уязвимите.

Той започна с кадри на хора под карантина, които аплодират усилията на здравните работници по света – Франция, Испания, Великобритания, САЩ и други страни.

Участващите знаменитости призоваха хората да останат у дома, да мият ръцете си редовно, да спазват социална дистанция и да оказват натиск върху политическите си лидери да въведат широкомащабно тестване за заболяването.