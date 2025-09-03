Звездите на испанския футбол са в България, Ямал ще може да излиза след 22 часа

Европейският шампион по футбол Испания пристигна в България за предстоящата си среща с националния ни отбор по футбол на 4 септември, която е квалификация за световното първенство през 2026 г.
"Ла Фурия Роха" беше посрещната от стотици фенове на летището в София във вторник вечерта. Привържениците обаче нямаха възможност да се докоснат до играчите заради засилените мерки за сигурност. Те успяха само да видят идването на автобуса им и да ги зърнат от разстояние.
Звездният тим начело с Ламин Ямал е отседнал в Гранд Хотел Милениум в столицата.
Около 20-ина охранители от Испания и 55 журналисти пристигнаха с националния отбор на Испания.
Иберийците, водени от селекционера Луис де ла Фуенте, ще бъдат без трима играчи при двубоя си в България - Гави, Фабиан Руис и Йереми Пино.
Днес са официалните пресконференции на двамата треньори - Де ла Фуенте и наставникът на "лъвовете" Илиан Илиев, като след всеки брифинг ще има и тренировка на съответния отбор.
България посреща Испания пред 40 000 зрители на националния стадион „Васил Левски“ в четвъртък, 4 септември, от 21:45 часа.
Визитата на Испания в София е по-специална и по още един параграф - протоколите за сигурност, въведени преди две години от Кралската футболна федерация.
За първи път от идването на Ламин Ямал в националния отбор няма да се спазват специфичните изисквания за сигурност, пише испанското издание Marca. Причината - звездата на Барселона Ламин Ямал вече е пълнолетен. Освен това - нито един друг футболист в състава не е под 18 години, а в последните години това бяха още Пау Кубарси, Гави, Ансу Фати и Анхел Субиета.
Така за пътуванията в чужбина федерацията вече не трябва да чака да получи разрешение от родителите на непълнолетните или от техните законни настойници. Вече няма и да се изпраща пълен график на пътуването до клубния отбор на Ямал и Кубарси (Барселона), както и няма да има нужда от възрастен придружител след 22 часа местно време.
Това на практика означава, че за първи път в София младите звезди на Испания ще имат пълна свобода, а испанската делегация няма да спазва допълнителните протоколи за сигурност.
Не вярвам дори да си направят разходка из една от най опасните и престъпни столици на западна Азия