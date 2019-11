Звучи като пънк песен: Бележките на Тръмп по темата за Украйна

" НЕ ИСКАМ НИЩО. НЕ ИСКАМ НИЩО. НЕ ИСКАМ УСЛУГА ЗА УСЛУГА "

"НЕ ИСКАМ НИЩО. НЕ ИСКАМ НИЩО. НЕ ИСКАМ УСЛУГА ЗА УСЛУГА. КАЖИ НА ЗЕЛИНСКИ ДА ПОСТЪПИ ПО ПРАВИЛНИЯ НАЧИН. ТОВА Е ПОСЛЕДНАТА ДУМА ОТ СТРАНА НА ПРЕЗИДЕНТА”. Това са личните бележки на президента Доналд Тръмп, с които се е подготвил за поредната си публична реч по темата за предполагаемия му опит да издейства от Украйна разследване срещу политически му противник от демократите Джо Байдън.

Записките му бяха уловени от фотографи и бързо станаха хит в социалните мрежи. Бързо се появиха и музикални версии по бележките му.

Рефренът " НЕ ИСКАМ НИЩО. НЕ ИСКАМ НИЩО. НЕ ИСКАМ УСЛУГА ЗА УСЛУГА " звучи като песен на легендарната пънк група "Ramones" или на по-елегантните им британски колеги "The Smiths" и очаквано бързо бяха направени няколко версии по неговия текст.

.@pattonoswalt made a tweet that showed Trump’s handwritten notes and the caption was simply “Morrissey voice:”.

Needless to say, I got inspired and put WAY to much effort into this. pic.twitter.com/heOiOhl90P