Македония и Гърция обявиха, че са готови да решат спора за името

Имаме исторически шанс, смята международният посредник Матю Нимиц



Премиерите на Р Македония и Гърция Зоран Заев (вляво) и Алексис Ципрас по време на Световния икономически форум в Давос. Снимка: ЕПА/БГНЕС

Политическите лидери на Република Македония и Гърция обявиха през уикенда готовността си за разрешаване на дългогодишния спор за името, а международният посредник Матю Нимиц смята, че е налице исторически шанс това да се случи. Република Македония има силен стимул да реши въпроса, който е основната й спънка пред бързо приемане в НАТО.



Македонските лидери: Възможно е да постигнем консенсус



Македонските държавни ръководители проведоха многочасова среща, на която анализираха последните преговори между властите в Скопие и Атина за разрешаване на спора за името на Република Македония.



В срещата, която продължи 5 часа, участваха президентът Георге Иванов, премиерът Зоран Заев, министърът на външните работи Никола Димитров, министърът на отбраната Радмила Шекеринска, вицепремиерът Буяр Османи, лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицковски и председателят на Демократическия съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети, предаде БГНЕС. Те обсъдиха последните предложения на международния посредник за разрешаване на спора за името Матю Нимиц, които бяха направени на 17-ти януари.



В понеделник и вторник Нимиц ще бъде в Гърция, а в сряда и четвъртък той ще посети Република Македония. По време на разговорите си в двете страни Нимиц очаква да получи и официалният отговор от Атина и Скопие за неговия пакет от предложения за разрешаване на спора.



"Тази среща имаше информативен характер относно предложенията на Матю Нимиц. Този процес изисква отговорност. Трябва да гарантираме напредък и защита на националните интереси. В този процес трябва да участват всички....Решение може да има, само ако има воля и от гръцка страна...Ние ще продължим с преговорите. Аз няма да коментирам гръцките позиции. Аз съм оптимист и смятам, че е възможно да се постигне консенсус по тези въпроси. Аз се радвам, че всички имаме една цел - членство на Македония в НАТО", каза Зоран Заев след приключването на срещата, която се проведе в "Клуба на депутатите".



"Очаквам правителството да ни информира за всички свои действия. Този процес ще продължи да се развива в рамките на ООН. За да няма натиск, решихме да не коментираме предложенията", каза от своя страна президентът Георге Иванов. "Не мога да разкрия повече подробности. Аз съм реалист на базата на опита, който имам по този въпрос. Република Македония трябва да бъде част от НАТО и ЕС", добави той.



ВМРО-ДПМНЕ ще защитава националните и държавните интереси, каза Християн Мицковски. Според него предложенията, които са били направени от Зоран Заев и Никола Димотров, са повече или помалко известни на обществото. "Тази среща трябваше да се състои по-рано. Сега имаме информация, но отговорността се носи от правителството", каза още Мицковски.

"Това бе една от най-полезните срещи. Получихме информация за срещата между Зоран Заев и Алексис Ципрас. Високо ценя този диалог и търсенето на решение. Това е началото на края на един процес за Македония. Много е важно да бъдем част от НАТО в условията на мир и стабилност", каза от своя страна Али Ахмети на излизане от срещата.

Алексис Ципрас: Лично се ангажирам да намерим решение



Известно желание за решаване на спора има и от гръцка страна.

"Аз лично се ангажирам в близко време да действам с патриотична отговорност и да намерим взаимно приемливо решение на спора за името", каза гръцкият премиер Алексис Ципрас в обръщение пред нацията след срещите си с лидерите на политическите партии. С тях той обсъди последното развитие на преговорния процес между властите в Скопие и Атина по отношение на спора за името на Република Македония.

Ципрас каза, че е информирал събеседниците си от опозиционните партии, че тази година е отворен прозореца за намиране на решение, защото политическото ръководство в съседната държава начело със Зоран Заев демонстрира добра воля. Новото правителство в Македония се оттегли от иредентистката риторика на предходните правителство и този факт може да засили преговорите, каза още гръцкият премиер.

"Доста характерно бе решението на Заев да промени името на летището в Скопие, на магистралата Скопие-Атина от "Александър Македонскси" в "Приятелство". Тези символични действия не означават, че е решен въпросът с иредентизма, защото политическата воля на нашия съсед трябва да има конкретни ангажименти, както в рамките на двустранните преговори, така и в рамките на преговорите с международния посредник", подчерта Ципрас. Той каза, че "неговото правителство има воля и решителност за затварянето на дългогодишния проблем".

"В последно време бе направен сериозен напредък, но остава още дълъг път да се извърви, за да стигне до взаимно приемливо решение на спора за името. Гърция не е поемала ангажимент към никой за разрешаване на този въпрос. Но това е в интерес на средносрочните и дългосрочните национални интереси, както и за стабилността на Балканите...Никак не е случаен и фактът, че през последните 25 години огромното мнозинство на страните от ООН признаха северния ни съсед с конституционното наименование (Република Македония)", подчерта Алексис Ципрас.



Нимиц: Македония и Гърция искат да решат спора, имаме исторически шанс

Срещата между премиерите на Македония и Гърция Зоран Заев и Алексис Ципрас е от историческо значение. Тя е много положителен и значим факт, заяви международният посредник Матю Нимиц. Пред гръцкия вестник "Катимерини" той съобщава, че "има динамика за разрешаване на спора и че е оптимист". Според него благодарение на партньорството с международната общност, координациятата с ООН, Вашингтон, Брюксел и Берлин може да се стигне до взаимно приемливо споразумение.

"Срещата между Ципрас и Заев в Давос бе положителна и значима. Става въпрос за среща от историческо значение, ако се стигне до разрешаването на значимите различия между двете страни. Време е разговорите да бъдат ускорени, за да се стигне до окончателно споразумение. Аз отивам в Атина и Скопие, за да придвижим процеса напред съгласно техните намерения. Вярвам, че има динамика, която може да доведе до намирането на решение", казва още Нимиц.

Международният посредник смята, че е възможно да се намери решение на спора "до няколко месеци, а може би и по-рано".

"Ако например се избере наименованието "Нова" или "Горна Македония, много държави ще използват английското "Republic of New Macedonia" или "Republic of Upper Macedonia". Други държави, сред които и Гърция, ще може да използват славянското наименование "Република Нова Македония" или "Република Горна Македония", казва Нимиц. По отношение на промените в Конституцията международният посредник смята, че това е в правомощията на властите в Скопие.

"Напълно съм убеден и вярвам, че има желание и в двете страни, включително и сред международната общност, за разрешаване на откритите въпроси между двете държави и че е възможно намиране на решение. Това е исторически момент, който трябва да се използва...Няма никакво съмнение, че разрешаването на този въпрос ще доведе до повече стабилност в Европа и че това ще бъде от полза на гражданите от двете страни", смята Нимиц.