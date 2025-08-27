Кабинетът засили 20 нови посланици към президента

Правителството предложи на президента да назначи 19 посланици и постоянен представител в ООН, съобщи премиерът Росен Желязков.
Външният министър Георг Георгиев обясни, че става въпрос за 20 висококвалифицирани кариерни дипломати.
"Смятам, че дипломатическата служба не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури, защото това е нашето лице пред света, това е начинът, по който ние се представяме пред нашите партньори и колкото по-солидни и консолидирани сме, колкото повече увереност излъчваме и по тази начин ние придаваме на своите задгранични представителства, толкова по-авторитетно биваме възприемани от страна на нашите партньори", посочи Георгиев.
Още по темата
Процедурата по назначаването на посланиците бе блокирана дълго време заради напрежението между президента Румен Радев и управляващите. Назначаването им се прави по предложение на Министерския съвет и с указ на държавния глава, което изисква сложна съгласувателна процедура.
Ситуацията се нормализира, след като президентът и правителството успяха да договорят назначаването на шеф на НСО и главен секретар на МВР. Все още няма движение по назначаването на постоянен председател на ДАНС.
Според информация на Mediapool предложените нови посланици са предимно дипломати от кариерата. Сред тях е бившият външен министър Иван Кондов, който редовно отговаря за организацията на изборите зад граница. Той ще замине за Италия.
Бившият посланик в Северна Македония Ангел Ангелов пък ще представлява България в Белград.
Към момента не е ясно дали има съгласие за назначаването на посланик във Вашингтон.
*Очаквайте подробности
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
вместо да праща предложения до рЭзидЭнта... този министър-престъпник би трябвало да е в затвора и да праща ... прошения за помилване до вице-то... ;-)))
Всичко изглеждаше легитимно на платформата за криптовалути, на която търгувах, докато не се опитах да изтегля парите си. Моите 450 000 долара бяха блокирани почти 3 месеца без обяснение. Знаех, че трябва да действам бързо. Свързах се с Trustwavehackerstech Recovery, предоставих необходимата информация и за мое облекчение те възстановиха цялата ми инвестиция. Не чакайте, ако подозирате измама – свържете се с тях на: [email protected]
На снимката е министъра който най-нагло нарушава закона и няма никакви последствия за него. Че дори и за членовете на изборната комисия, която допусна нарушението. Булгаристан.
Не трябва да има България в тази и вид. Висококвалифицирани кариерни дипломати , колко високи са им квалификациите, доценти, професори, академици, какви конкретно са високите им квалификации. Какви постижения в професионален план са постигнали в службата си за България. Група от 19 безименни дипломати, две имена са споменати по горе.
нулево!!!!! е каквото и да каже външният ни министър "георг", които е заловен на местопрестъплението телефонен измамник и престъпни: успя да гласува успешно с телефончето си, вместо с личната си карта...
Не може прявителство на малцинство да представя България по света. Президентът трябва да ги отреже и толкова. Нахална корумпирана измет.