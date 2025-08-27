Кабинетът засили 20 нови посланици към президента

Правителството предложи на президента да назначи 19 посланици и постоянен представител в ООН, съобщи премиерът Росен Желязков.

Външният министър Георг Георгиев обясни, че става въпрос за 20 висококвалифицирани кариерни дипломати.

"Смятам, че дипломатическата служба не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури, защото това е нашето лице пред света, това е начинът, по който ние се представяме пред нашите партньори и колкото по-солидни и консолидирани сме, колкото повече увереност излъчваме и по тази начин ние придаваме на своите задгранични представителства, толкова по-авторитетно биваме възприемани от страна на нашите партньори", посочи Георгиев.

Процедурата по назначаването на посланиците бе блокирана дълго време заради напрежението между президента Румен Радев и управляващите. Назначаването им се прави по предложение на Министерския съвет и с указ на държавния глава, което изисква сложна съгласувателна процедура.

Ситуацията се нормализира, след като президентът и правителството успяха да договорят назначаването на шеф на НСО и главен секретар на МВР. Все още няма движение по назначаването на постоянен председател на ДАНС.

Според информация на Mediapool предложените нови посланици са предимно дипломати от кариерата. Сред тях е бившият външен министър Иван Кондов, който редовно отговаря за организацията на изборите зад граница. Той ще замине за Италия.

Бившият посланик в Северна Македония Ангел Ангелов пък ще представлява България в Белград.

Към момента не е ясно дали има съгласие за назначаването на посланик във Вашингтон.

