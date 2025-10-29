САЩ изтеглят военни от Източния фланг на НАТО, включително от България. "Крещящите орли" се връщат в Кентъки

САЩ ще намалят военното си присъствие в източния фланг на НАТО, което бе сериозно засилено след руската агресия срещу Украйна. Очаква се мярката да засегне ограничено и България, но засега няма официална информация.
"Румъния и други членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база "Михаил Когълничану“, съобщи румънското министерство на обраната.
Министерството уточнява, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.
Въпреки това в Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи. Oчаква се около 700 души да бъдат изтеглени.
"Става въпрос за прекратяване на ротацията на бригада, която имаше елементи в няколко страни от НАТО, включително в България, Румъния, Словакия и Унгария“, румънският министър на отбраната Йонуц Моштяну.
От българска страна все още няма коментар.
Изтеглят се "Крещящите орли"
По-късно в сряда от командването на американската армия в Европа посочиха, че не "става въпрос за изтегляне" от континента.
"Втора пехотна бригада на 101-ва въздушно-десантна дивизия ще се предислоцира според графика в своята база в Кентъки без да бъде заменена“, се казва в изявление на американската армия в Европа, цитирано от Ройтерс.
"Това не е американско изтегляне от Европа, нито сигнал за по-слаб ангажимент на НАТО към член 5“, се посочва още в цитираното изявление. В него се допълва, че "тази промяна в разположението на силите няма да промени обстановката в областта на сигурността в Европа“.
Преди три години бе взето решение около 2400 войници ще бъдат разположени в Румъния, България, Унгария и Словакия.
101-ва въздушнодесантна дивизия, известна като "Крещящите орли" (Тhe Screaming Eagles), се бие по време на Втората световна война в Западна Европа.
НАТО: Нищо необичайно
НАТО потвърди изтеглянето и се опита да я омаловажи.
"Намаляването на броя на американските военни в Европа е корекция и не е нещо необичайно. Дори с такава корекция присъствието на американските сили в Европа си остава по-голямо, отколкото беше преди няколко години, с много повече американски военни на континента в сравнение с 2022 г.“, каза източник от НАТО, цитиран от Ройтерс.
Засилването на българската отбрана
България и САЩ използват съвместно учебния полигон "Ново село", военновъздушните бази "Граф Игнатиево" и "Безмер" и логистичния център край Айтос.
Броят на американските военни у нас сериозно варира.
След руската военна агресия срещу Украйна НАТО реши да засили източния си фланг като създаде бойни групи в България, Румъния, Словакия, Унгария, Полша, Литва и Естония.
Рамковата страна на бойната група у нас е Италия и в нея служат военни от няколко държави, сред които България, САЩ, Италия, Северна Македония и други.
България обаче сериозно се забави с подготовката на инфраструктурата за нея.
Запъртъка какво търси в Украйна и какво търси руски боклук в българска медия??Каквото и да търсите, скоро ще го намерите! Или се стягай или бягай!
Само нема се плашите и отчайвате ! ЕС , под ядрения чадър на Франция и с военната мощ на армиите на Литва , Латвия и Естония има пълните военни способности не само да се противопостави на озверелия и самозабравил се източен агресор , но и да го прогони чак зад Урал !
Тия подвиха опашки и се спасяват поединично
Путин: Русия извърши успешно изпитание на подводния апарат „Посейдон“ с ядрен двигател
Дай личен пример и отиди да се биеш за руските човекоядци, защото те постоянно имат нужда от неупотребено пушечно месо.
бЕгом да ги възпирате с телата си! По-важно е от форумни излияния!
BBC: Руските войски набират сила в Покровск, а превземането му е въпрос на време.
Те са си на Континента още откак дойдоха да помагат на блатните през ВСВ, явно сега го научаваш това, тъпако!
И воайорите са много опасни за морала на автентичните МАGA кадри, като оная негрилка инфлуенсърстваща с твърдения, че мадам Макрон била родена като мъж ;)
Дъртият парцал ще ги използва за борба с джебчиите.