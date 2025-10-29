 Прескочи към основното съдържание
САЩ изтеглят военни от Източния фланг на НАТО, включително от България. "Крещящите орли" се връщат в Кентъки

Никола Лалов 14 коментара
Български и американски военни у нас, сн. Министерство на отбраната
САЩ ще намалят военното си присъствие в източния фланг на НАТО, което бе сериозно засилено след руската агресия срещу Украйна. Очаква се мярката да засегне ограничено и България, но засега няма официална информация. 
 
"Румъния и други членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база "Михаил Когълничану“, съобщи румънското министерство на обраната.
 
Министерството уточнява, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.
 
Въпреки това в Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи. Oчаква се около 700 души да бъдат изтеглени.
 
"Става въпрос за прекратяване на ротацията на бригада, която имаше елементи в няколко страни от НАТО, включително в България, Румъния, Словакия и Унгария“, румънският министър на отбраната Йонуц Моштяну.
 
От българска страна все още няма коментар. 
 
Изтеглят се "Крещящите орли"
 
По-късно в сряда от командването на американската армия в Европа посочиха,  че не "става въпрос за изтегляне" от континента. 
 
"Втора пехотна бригада на 101-ва въздушно-десантна дивизия ще се предислоцира според графика в своята база в Кентъки без да бъде заменена“, се казва в изявление на американската армия в Европа, цитирано от Ройтерс.
 
"Това не е американско изтегляне от Европа, нито сигнал за по-слаб ангажимент на НАТО към член 5“, се посочва още в цитираното изявление. В него се допълва, че "тази промяна в разположението на силите няма да промени обстановката в областта на сигурността в Европа“.
 
Преди три години бе взето решение около 2400 войници ще бъдат разположени в Румъния, България, Унгария и Словакия.
 
101-ва въздушнодесантна дивизия, известна като "Крещящите орли" (Тhe Screaming Eagles),  се бие по време на Втората световна война в Западна Европа. 
 
 

НАТО: Нищо необичайно

 
НАТО потвърди изтеглянето и се опита да я омаловажи.
 
"Намаляването на броя на американските военни в Европа е корекция и не е нещо необичайно. Дори с такава корекция присъствието на американските сили в Европа си остава по-голямо, отколкото беше преди няколко години, с много повече американски военни на континента в сравнение с 2022 г.“, каза източник от НАТО, цитиран от Ройтерс. 
 

Засилването на българската отбрана

 
България и САЩ използват съвместно учебния полигон "Ново село", военновъздушните бази "Граф Игнатиево" и "Безмер" и логистичния център край Айтос. 
 
Броят на американските военни у нас сериозно варира. 
 
След руската военна агресия срещу Украйна НАТО реши да засили източния си фланг като създаде бойни групи в България, Румъния, Словакия, Унгария, Полша, Литва и Естония.
 
Рамковата страна на бойната група у нас е Италия и в нея служат военни от няколко държави, сред които България, САЩ, Италия, Северна Македония и други.
България обаче сериозно се забави с подготовката на инфраструктурата за нея.

14 коментара

  1. Велика България!
    #14
    Отговор на коментар #1

    Запъртъка какво търси в Украйна и какво търси руски боклук в българска медия??Каквото и да търсите, скоро ще го намерите! Или се стягай или бягай!

  2. ефрейтора
    #13

    Само нема се плашите и отчайвате ! ЕС , под ядрения чадър на Франция и с военната мощ на армиите на Литва , Латвия и Естония има пълните военни способности не само да се противопостави на озверелия и самозабравил се източен агресор , но и да го прогони чак зад Урал !

  3. Sion
    #12

    Тия подвиха опашки и се спасяват поединично

  4. F16
    #11

    Путин: Русия извърши успешно изпитание на подводния апарат „Посейдон“ с ядрен двигател

  5. В и К
    #10
    Отговор на коментар #9

    Дай личен пример и отиди да се биеш за руските човекоядци, защото те постоянно имат нужда от неупотребено пушечно месо.

  6. т€еритория на Мики Маус
    #9

    бЕгом да ги възпирате с телата си! По-важно е от форумни излияния!

  7. F16
    #8

    BBC: Руските войски набират сила в Покровск, а превземането му е въпрос на време.

  8. ASSHOW
    #7
    Отговор на коментар #1

    Те са си на Континента още откак дойдоха да помагат на блатните през ВСВ, явно сега го научаваш това, тъпако!

  9. ASSHOW
    #6
    Отговор на коментар #5

    И воайорите са много опасни за морала на автентичните МАGA кадри, като оная негрилка инфлуенсърстваща с твърдения, че мадам Макрон била родена като мъж ;)

  10. anton nikolov
    #5

    Дъртият парцал ще ги използва за борба с джебчиите.

