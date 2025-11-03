Скандал с бившата топ юристка на израелската армия, арестувана за изтичане на компрометиращо видео

Бившата главна юристка на израелската армия беше арестувана, докато политическото напрежение в страната се задълбочава след изтичането на видео, което според твърденията показва тежко малтретиране на палестински задържан от израелски войници, предаде Би Би Си.
Генерал-майор Ифат Томeр-Йерушалми подаде оставка като военен адвокат на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) миналата седмица, заявявайки, че поема "пълна отговорност" за изтичането на видеото.
В неделя случаят придоби драматичен обрат, след като тя беше обявена за изчезнала, а полицията проведе няколкочасово издирване по плаж северно от Тел Авив. По-късно полицията съобщи, че тя е открита "жива и в добро здраве", но веднага след това е била задържана.
Скандалът около изтеклото видео се разраства с всеки изминал ден. Кадрите, излъчени през август 2024 г. по израелски телевизионен канал, показват как резервисти от военната база "Сде Тайман" в южен Израел отвеждат един задържан, обграждат го с щитове, за да прикрият видимостта, и според твърденията го бият и пробождат в ректума с остър предмет. Задържаният по-късно е приет в болница с тежки наранявания.
Петима резервисти бяха обвинени в тежко насилие и причиняване на сериозни телесни повреди. Те отричат обвиненията и имената им не са оповестени. В неделя четирима от тях се появиха на пресконференция пред Върховния съд в Йерусалим с прикрити лица, придружени от своите адвокати, които поискаха прекратяване на делото.
Адвокат Ади Кейдар от дясната правна организация "Хонену" заяви, че клиентите му са подложени на "погрешен, пристрастен и напълно нагласен съдебен процес".
Миналата седмица беше открито и наказателно разследване за изтичането на видеото. Ген. Томeр-Йерушалми беше временно отстранена от длъжност, а в петък министърът на отбраната Израел Каца съобщи, че тя няма да бъде възстановена. Малко след това тя подаде оставка.
В оставката си тя написа, че поема "пълна отговорност за всеки материал, който е излязъл от нейното звено към медиите".
"Одобрих предоставянето на материали на медиите в опит да се противодейства на фалшивата пропаганда срещу правоохранителните органи на армията", заяви тя.
Това беше реакция на твърдения от страна на десни политически фигури в Израел, че обвиненията в насилие срещу палестинския задържан са измислени. Томер-Йерушалми добави: "Наш дълг е да разследваме всеки случай, при който има основателно съмнение за насилие над задържан."
След оставката ѝ министър Каца остро я разкритикува: "Всеки, който разпространява клевети срещу войниците на ЦАХАЛ, не заслужава да носи униформата на армията."
Премиерът Бенямин Нетаняху подкрепи министъра си, заявявайки, че случилото се в "Сде Тайман" е "може би най-тежката пиар атака срещу държавата Израел от нейното създаване".
Само няколко часа по-късно израелските медии съобщиха, че Томeр-Йерушалми е изчезнала, предизвиквайки страхове, че политическият скандал може да се е превърнал в трагедия. Полицията започна мащабно издирване и по-късно я откри "в безопасност и добро здраве" в района на Херцлия.
През нощта говорител на полицията обяви, че двама души са арестувани по подозрение за "изтичане на информация и други тежки престъпления". Според израелските медии това са ген. Томeр-Йерушалми и бившият главен военен прокурор полковник Матан Соломош.
В понеделник, 3 ноември, съдът в Тел Авив удължи ареста на двамата до сряда. Полицията поиска петдневен арест, твърдейки, че има основания да се смята, че те биха могли да възпрепятстват разследването на изтичането на видеото.
Томeр-Йерушалми и Соломош се явиха в съда в цивилно облекло. Томер-Йерушалми беше придружена от съпруга и дъщеря си.
Полицията твърди, че Соломош е знаел, че Томeр-Йерушалми стои зад изтичането на видеото и се е опитал да ѝ помогне да прикрие ролята си.
Адвокатът на Соломош – Нати Симхони – заяви, че клиентът му е научил за видеото едва впоследствие и не е участвал в прикриването му. По думите му Соломош е напуснал поста си още преди подаването на официалния доклад за случая, което изключва участие в каквото и да било укриване.
Do#3
Обидите никога не са аргумент. Всеки, който оправдава насилие срещу цивилни — било в Газа, Украйна или където и да е — губи моралното право да говори за човечност.
Според оценки десетки хиляди деца са пострадали или загубили живота си, а хиляди училища, джамии, университети, болници и църкви са били разрушени. Това не са отделни инциденти — това показва модел на систематично насилие, което според мнозина започна много преди 7 октомври и корените му могат да се проследят десетилетия назад (предпоставка …
от около 77 години).
Не става дума само за Газа — репресиите и окупационната политика засегат и Западния бряг. Около 500 деца стоят зад решетките в израелски затвори без справедлив процес, а хиляди други са арестувани единствено заради противопоставяне на апартейда и окупацията.
Истината не се крие зад етикети; тя е в страданието на невинните. Ако искаме справедливост и мир, трябва първо да признаем факти и да защитим човечността — без реторика и без опрощение на зверствата.
Може ли плахо да попитам: А битите защо са бити? Това има ли нещо общо с българската поговорка "Да би мирно седяло не би чудо видяло"?
Когато войната в Украйна стигне до тук, ви е бедна фантазията какви чудесии ще стават !
Ахъмм, а ти мухльо би ли обяснил след като всички са цивилни в Газа, кой стреля, взривява, отвлича, държи заложниците в тунели. Там военни няма, бе, но е пълно с цивилни терористи, на които не пише на челата, че са такива.
Организацията на чудовища и злодеи (ОЦЗ), позната като Цахал, най-накрая започва да се самокритично разследва зверствата срещу цивилни в Газа. Западните медии признават: ще трябват години, за да се изследва всичко, извършено от Израелските окупационни сили. Българските медии, както винаги, осигуряват „медиен комфорт“ и остават мълчаливо съпричастни към геноцида. Проклятието от тези ужаси няма да остави на мира войниците от „най‑хуманната армия“.
Имаше подобни кадри за издевателства над затворници в АбуГариб, Ирак по времето на войната на W Буш. И тогава се отричаше, въпреки, че някакви дребни чинове все пак бяха осъдени, но ореолите на Буш, Чейни и Ръмсфелд се разпаднаха и днес всички ги избягват като прокажени. Политиката на тази администрация като че ли е насочена към проваляне на държавата Израел.