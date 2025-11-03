Скандал с бившата топ юристка на израелската армия, арестувана за изтичане на компрометиращо видео

Бившата главна юристка на израелската армия беше арестувана, докато политическото напрежение в страната се задълбочава след изтичането на видео, което според твърденията показва тежко малтретиране на палестински задържан от израелски войници, предаде Би Би Си.



Генерал-майор Ифат Томeр-Йерушалми подаде оставка като военен адвокат на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) миналата седмица, заявявайки, че поема "пълна отговорност" за изтичането на видеото.



В неделя случаят придоби драматичен обрат, след като тя беше обявена за изчезнала, а полицията проведе няколкочасово издирване по плаж северно от Тел Авив. По-късно полицията съобщи, че тя е открита "жива и в добро здраве", но веднага след това е била задържана.



Скандалът около изтеклото видео се разраства с всеки изминал ден. Кадрите, излъчени през август 2024 г. по израелски телевизионен канал, показват как резервисти от военната база "Сде Тайман" в южен Израел отвеждат един задържан, обграждат го с щитове, за да прикрият видимостта, и според твърденията го бият и пробождат в ректума с остър предмет. Задържаният по-късно е приет в болница с тежки наранявания.

Петима резервисти бяха обвинени в тежко насилие и причиняване на сериозни телесни повреди. Те отричат обвиненията и имената им не са оповестени. В неделя четирима от тях се появиха на пресконференция пред Върховния съд в Йерусалим с прикрити лица, придружени от своите адвокати, които поискаха прекратяване на делото.

Адвокат Ади Кейдар от дясната правна организация "Хонену" заяви, че клиентите му са подложени на "погрешен, пристрастен и напълно нагласен съдебен процес".

Миналата седмица беше открито и наказателно разследване за изтичането на видеото. Ген. Томeр-Йерушалми беше временно отстранена от длъжност, а в петък министърът на отбраната Израел Каца съобщи, че тя няма да бъде възстановена. Малко след това тя подаде оставка.

В оставката си тя написа, че поема "пълна отговорност за всеки материал, който е излязъл от нейното звено към медиите".

"Одобрих предоставянето на материали на медиите в опит да се противодейства на фалшивата пропаганда срещу правоохранителните органи на армията", заяви тя.

Това беше реакция на твърдения от страна на десни политически фигури в Израел, че обвиненията в насилие срещу палестинския задържан са измислени. Томер-Йерушалми добави: "Наш дълг е да разследваме всеки случай, при който има основателно съмнение за насилие над задържан."

След оставката ѝ министър Каца остро я разкритикува: "Всеки, който разпространява клевети срещу войниците на ЦАХАЛ, не заслужава да носи униформата на армията."

Премиерът Бенямин Нетаняху подкрепи министъра си, заявявайки, че случилото се в "Сде Тайман" е "може би най-тежката пиар атака срещу държавата Израел от нейното създаване".

Само няколко часа по-късно израелските медии съобщиха, че Томeр-Йерушалми е изчезнала, предизвиквайки страхове, че политическият скандал може да се е превърнал в трагедия. Полицията започна мащабно издирване и по-късно я откри "в безопасност и добро здраве" в района на Херцлия.

През нощта говорител на полицията обяви, че двама души са арестувани по подозрение за "изтичане на информация и други тежки престъпления". Според израелските медии това са ген. Томeр-Йерушалми и бившият главен военен прокурор полковник Матан Соломош.

В понеделник, 3 ноември, съдът в Тел Авив удължи ареста на двамата до сряда. Полицията поиска петдневен арест, твърдейки, че има основания да се смята, че те биха могли да възпрепятстват разследването на изтичането на видеото.



Томeр-Йерушалми и Соломош се явиха в съда в цивилно облекло. Томер-Йерушалми беше придружена от съпруга и дъщеря си.



Полицията твърди, че Соломош е знаел, че Томeр-Йерушалми стои зад изтичането на видеото и се е опитал да ѝ помогне да прикрие ролята си.



Адвокатът на Соломош – Нати Симхони – заяви, че клиентът му е научил за видеото едва впоследствие и не е участвал в прикриването му. По думите му Соломош е напуснал поста си още преди подаването на официалния доклад за случая, което изключва участие в каквото и да било укриване.