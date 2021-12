Аналена Бербок е вдъхновена от химна на футболния клуб "Ливърпул" за мото на Г-7

Аналена Бербок. Снимка БГНЕС/ЕПА

Новата германска външна министърка Аналена Бербок се вдъхнови от химна на английския футболен клуб "Ливърпул" за мото на германското ротационно председателство на Г-7, предаде Ройтерс.

Бербок заяви, че химнът "You will never walk alone" (в превод: Ти никога няма да бъдеш сам) е ръководен принцип за бъдещото германско председателство. Според нея само заедно страните от Г-7 могат да формират бъдещето на света, а не, когато действат сами.

Германия поема ротационното председателство на Г-7 от Великобритания догодина.