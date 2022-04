Безследно изчезнали: Родители търсят синовете си от потъналия крайцер "Москва"

Егор Шкребец, сн. Дмитрий Шкребец, Вконтакте

Скоро ще станат два месеца от руската инвазия в Украйна и политиката на руските власти да не дават гласност на загубите досега срещаше съпричастност от страна на хората, загубили своите синове във войната. След потъването на флагманския крайцер "Москва", обаче, това правило изглежда нарушено. Все повече семейства се осмеляват да говорят, ужасени от липсата на информация за децата си, които не са нито в списъка с ранените, нито в този убитите, а се водят безследно изчезнали.

Дмитрий Шкребец, чийто син Егор е служил на потъналия руски крайцер "Москва" и се смята да безследно изчезнал, съобщи, че с него са се свързали още три семейства, изпаднали в подобна ситуация. По думите му това са семейства от Ялта, Алупка и Санкт Петербург, "чиито деца също за безследно изчезнали и също са отбивали срочна военна служба".

В понеделник всички тези семейства са написали заявления до местния военен комисариат, а утре ще бъдат в комисариата в Симферопол (столицата на анексирания Крим).

Искаме писмени отговори на нашите въпроси за местонахождението на нашите деца, а не есемеси с картинки и пожелания да се молим, каза Дмитрий Шкребец и добави, че в местния комисариат са проявили съпричастност към бедата им, за което благодарят.

Дмитрий Шкребец написа на 17 април за вероятната гибел на своя син. Поясни, че офицерите му казали, че Егор Шкребец не е в списъка на загиналите и ранените и се числи към безследно изчезналите.

Ирина Шкребец, майката на Егор, разказа пред разследващия сайт The Insider, че тя и съпругът ѝ са ходили в болницата, където са били откарани ранените моряци от крайцера. Там имаше около 200 матроси, каза тя. Според нея на борда на "Москва" е имало над 500 човека.

Just an another one photo of damaged Moskva cruiser.

Similar angle, however with a better visibility of the superstructure & P-1000 Vulkan launcher pads. pic.twitter.com/SmxMgycK5U — Мike Right (@BormanIke) April 18, 2022

"Гледахме всяко изгорено дете. Не мога да ви кажа колко трудно беше, но аз не успях да намеря моето. Там имаше само 200 човека, а на борда на крайцера са били над 500. Къде са останалите? Ние гледахме в Краснодар и навсякъде другаде, обадихме се на всяко място, но не можахме да го намерим", казва майката на Егор.

Егор Шкребец е служил като готвач на крайцера "Москва". "Те бяха на бойно дежурство, готвеха ястия. Откакто положи клетва на 14 август, той беше на борда на кораба", допълва майката. Първия път, когато се обадил на родителите си след началото на войната, той им казал, че са завзели Змийския остров. За това бе съобщено още на 24 февруари, първия ден на войната.

Последния път, според майката, синът ѝ е пратил съобщение по Viber на 9 април - казал, че няма да има връзка с него и че пише от телефона на друг човек.

След съобщенията, че корабът е потънал, родителите на Егор и на други моряци започват да търсят информация за оцелели и загинали. Според Ирина Шкребец не са ги допуснали никъде. "Отидохме в поделението, командирът излезе, направи безпомощен жест и каза: Не мога да ви кажа нищо". Аз попитах: "Къде е синът ми?", а той каза :"Ами, някъде в морето". Моят съпруг се възмути: "Какво означава това, в морето? Вие къде бяхте?". "Аз бях на съвсем друго място".

Тези командири не са били на кораба. Според семейство Шкребец единият от тях е Павел Бориславов Вакула (заместник-командир на кораба, капитан 3-ти ранг), другият е Роман Дмитриевич, чийто ранг е неясен.

Според Ирина Шкребец родителите са се опитали да се свържат и с ФСБ. Отишли пред централата на ФСБ в Севастопол, но никой не е излязъл да се срещне с тях. "Стояха зад оградата. Моят съпруг се провикна: "Излезте и извикайте полицията. Искам да ви фрасна един в лицето". Но никой не е излязъл. "Седяха зад огражденията, скръстиха ръце, като че ли казват довиждане. Това беше. Това са ви флотът и ФСБ в Севастопол", разказва Ирина.

Досега нито едно ведомство не е дало на семействата на моряците списък с убитите и изчезналите.

Ирина се е свързала и с командир, който е бил на кораба. "Казах:"Може ли поне да ми кажете как почина моят син". Той отвърна: "Не знам нищо. Те бяха в пункта за доставки. Имахме ракети по целия кораб. Той не можа да каже и някак избягваше да каже, че корабът е бил ударен от ракета".

Бащата на Егор написа по-рано в социалната мрежа Вконтакте как руското министерство на отбраната е съобщило в нощта на 13 срещу 14 април, че на крайцера е избухнал пожар, взривили са се боеприпаси и "целият екипаж е евакуиран".

"Това е лъжа" Нагла и цинична лъжа! Както ми съобщиха непосредствените командири на крайцера "Москва", моят син, срочно служещ, не се числи към загиналите и ранените и е в списъка на безследно изчезналите. Срочно служещ, който не е бил длъжен да участва в бойни действия, се числи към безследно изчезналите. Пропаднал без вест в открито море?!!! След моите опити да уточня данните за случилото се, командирът на крайцера и неговият зам. престанаха да ми отговорят. Аз бих попитал направо, защо офицерите са живи, а моят син, войник на срочна служба, е загинал?"

Снимка на Дмитрий Шкребец със сина му, Вконтакте

Руските власти твърдят, че не изпращат срочно служещи войници в "специалната военна операция" в Украйна.

Междувременно и Уляна Тарасова от Санкт Петербург съобщи, че синът ѝ Марк Тарасов е безследно изчезнал.

На 18 април за изчезването на своя син Никита Сиромясов, войник на срочна служба на крайцера "Москва", разказа и Анна Сиромясова от Свердловска област. "Обиколихме две болници, в списъците го няма, властите мълчат! Не искат нищо да кажат. Звънихме и в поделението, подробна информация не дават", заяви тя пред журналисти.

Руското министерство на отбраната твърдеше, че целият екипаж на крайцера "Москва" е бил евакуиран. Според неофициални свидетелства, след ракетната атака на кораба е възможно да са загинали десетки моряци. Журналисти успяха да потвърдят, че сред загиналите е мичманът Иван Вахрушев.

Юлия Цивова от Крим разказа пред Би Би Си, че нейният 19-годишен син Андрей е служил във флота като моряк на срочна служба и след потъването на крайцера "Москва" се води безследно изчезнал.

Военните ми казаха, че той няма как да е бил там, той като на кораба не е имало срочно служещи, казва Юлия в емоционално интервю. Тя също разказва как са ходили в Севастопол да задават въпроси на военните, които в началото въобще не искали да излизат, но накрая дошъл зам.-командирът. "Излезе и обясни, че търсят, че тече операция по издирването на децата. Не знам. Там има още някакви кораби. Къде са, какво са? В списъка на безследно изчезналите", казва жената, плачейки.

На въпрос колко души са в този списък, тя отговаря: "Не знам, но доста бяха. Не съм броила". Запитана дали са няколко десетки, тя потвърждава: "Мисля, да".

По думите ѝ това, което са казали на сина ѝ, който е срочно служещ, е че отиват на учение. "Мина месец – ни вест, ни дума...След това вече се изясни, че са в Украйна и са завзели този остров (Змийския остров-бел.ред.)"

През март тя питала сина си как така са ги пратили в Украйна и кой ги е пуснал там, но той не знаел.

"Novaya Gazeta Europe" публикува разговора си с майка на срочно служещ на крайцера "Москва", който явно е оцелял.

Според нея "около 40 човека са убити на борда, няколко се водят изчезнали, а много хора са ранени". Синът ѝ твърди, че "крайцерът е ударен от сушата, от украинска страна".

"Повечето ранени са загубили крайници, защото е имало експлозии, предизвикани както от взривени боеприпаси, така и ракетни удари", казва майката на моряка. Тя предполага, че руските власти прикриват информация за смъртните случаи, "защото министерството на отбраната не иска да признае поражение от Украйна. Не иска да признае, че такъв крайцер е бил разрушен".

На 16 април министерството показа видео с екипажа на потъналия крайцер "Москва" по време на среща с главнокомандващия руския Военноморски флот адмирал Николай Евменов. На видеото се виждат около 100 моряци. До Евменов е капитанът на "Москва" Антон Куприн, за когото украински медии твърдяха, че е загинал. Според украинското разузнаване той е бил незабавно арестуван след потъването на кораба.

Руското военно министерство не е съобщавало официално нито колко човека е имало на борда, нито колко са оцелели.

На 15 април в анексирания от Русия Севастопол, който е главна база на руския Черноморски флот, се състоя церемония по прощаване с крайцера "Москва".

На церемонията присъстваха ветерани от ВМС и свещеник. На един траурните венци се виждаше лента с надпис "На кораба и моряците".

На 13 април късно вечерта украинските власти съобщиха, че "Москва" е бил ударен от украински ракети "Нептун". Избухналият на кораба пожар се виждаше от украинския черноморски град Одеса. В нощта на 14 април руското министерство на отбраната обяви, че ракетният крайцер "Москва", флагман на руския Черноморски флот, е потънал след като е загубил устойчивост докато е бил теглен на буксир обратно към пристанище по време на буря, след като преди това на борда е избухнал пожар заради взривили се боеприпаси.