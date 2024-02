Близките на Навални не знаят къде е тялото му

Близките на починалия преди ден в наказателната колония руски опозиционер Алексей Навални не знаят къде се намира тялото му.

"Очевидно е, че убийците искат да прикрият следите си и затова не предават тялото на Алексей, криейки го дори от майка му", написаха от екипа на Алексей Навални в "Телеграм".

Майката на Навални - Людмила, отиде в затвора, в който той почина. Тя е придружена от адвоката на сина си, съобщи руският вестник "Новая газета".

От екипа на опозиционера настояха тялото му да бъде предадено на семейството му незабавно.

Служител на затвора казал, че тялото му е било откарано в Салехард, град в близост до затворническия комплекс, от руски специалисти, които извършвали "проучване".

Адвокатът на Навални се обадил на номер в моргата и му било казано, че "тялото на Алексей не е в моргата", както твърдят от затвора, където е починал.

Руските следователи са информирали един от адвокатите на опозиционния лидер Алексей Навални, че причината за смъртта му в затвора все още не е известна и тялото на мъртвия опозиционер няма да бъде предоставено на роднините му, докато не приключи разследването на смъртта му.

Според "Новая газета Европа" не е ясно какво ще се случи с тялото на Навални, защото службата за излежаване на наказанията може да измисли законово оправдание да откаже да го предаде.

По-рано говорителката на руския опозиционер Алексей Навални Кира Ярмиш съобщи, че на Людмила Навална е било връчено официално известие за смъртта на Навални. Според него той е починал в 14:17 ч. местно време на 16 февруари, предаде БТА.

Междуврменно в Русия поне 177 души са били задържани по време на прояви в памет на починалия Алексей Навални, най-яростния критик на руския президент Владимир Путин, съобщи правозащитната организация ОВД-Инфо.

Според данните на организацията към 10:30 ч. по Гринуич днес повече от 177 души в 21 града в Русия са били задържани по време на демонстрации и бдения. 99 души са били задържани в Санкт Петербург и 11 в Москва, посочва Ройтерс.

Съобщава се и за арести в по-малки градове в Русия.

"Възможно е в полицейските управления да има повече задържани лица, отколкото в публикуваните списъци. Ние публикуваме само имената на тези лица, за които имаме надеждни сведения и чиито имена можем да публикуваме", посочват от организацията.

Ройтерс отбелязва, че не може да провери броя на лицата.

Стотиците цветя и свещи, положени в петък в Москва в памет на Навални, бяха изнесени през нощта предимно в черни чували. Руснаците, които отдаваха почитта си, разказаха за своето отчаяние и апатия след смъртта на Навални.

Moscow. An elderly Russian woman lays flowers in memory of Alexei Navalny, a Russian opposition leader who died in prison.

After paying tribute to Navalny, she unleashes a passionate rant against Vladimir Putin and Russia's war on Ukraine.

????SOTA pic.twitter.com/ciWcJ8JBuv