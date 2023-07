Бунтарският дух на Шиниъд О'Конър ни напусна

Ирландската певица с вълнуващ глас, болезнено тъжни очи, бръсната глава и покорила света през 1990 г. с хита си Nothing Compares 2 U - Шиниъд О'Конър, почина на 56-годишна възраст, съобщиха ирландските медии в сряда вечерта.

"С голяма тъга съобщаваме за смъртта на нашата любима Шиниъд. Нейното семейство и приятели са съсипани и искат уединение в този много труден момент", цитира RTE изявление на семейството на певицата.

О'Конър завзе световната музикална сцена през 1990 т. със своята хипнотизираща версия на песента, първоначално написана от Принс, с лице директно в камерата и плачеща за музикалния видеоклип, който впоследствие е гледан почти 400 милиона пъти в YouTube, написа Ройтерс.

Известна както с откровените си възгледи за религията, секса, феминизма и войната, така и с музиката си, тя ще бъде запомнена и с това, че скъса снимка на папа Йоан Павел II по време на телевизионно участие в "Saturday Night Live". Беше ръкоположена за свещеник в Ирландската ортодоксална, католическа и апостолическа църква, която няма връзка с Католическата църква. Не пестеше критики към Ватикана, заради скандалите, свързани със сексуални посегателства над деца.

"Живея като немъртво нощно създание..."

Певицата, която има трудно детство и музиката става за нея бягство от проблемите ѝ, имаше биполярно разстройство и откровено говореше за проблемите с психичното си здраве.

В последната година тя бе съсипана от смъртта на 17-годишния ѝ син Шейн, който се самоуби през 2022 г.

Един от последните ѝ постове в платформата за съобщения X, известна преди като Twitter – от 17 юли, е посветен на болката от загубата му: "Живея като немъртво нощно създание от... Той беше любовта на живота ми, светлината на душата ми. Бяхме една душа в две половини. Той беше единственият човек, който някога ме е обичал безусловно. Изгубена съм без него."

"Нейната музика беше обичана по целия свят и нейният талант беше несравним, извън сравнение", написа ирландският премиер Лео Варадкар в Х.

Икона, талант, въплъщение на пънк духа, приятел

"Съкрушен съм да чуя за кончината на Шиниъд О’Конър. Една от нашите най-велики музикални икони и човек, който е силно обичан от народа на Ирландия и извън нея", написа

външният министър на Ирландия Майкъл Мартин в социалните мрежи.

Почит ѝ отдават ирландски общественици и културтрегери.

Тим Бърджис, вокалист на британската рок група Charlatans, написа в Twitter, че "Шиниъд беше истинското въплъщение на пънк духа". "Тя не направи компромис и това превърна живота ѝ по-скоро борба. Надявам се, че е намерила покой", допълва той.

Колеги ирландски музиканти и телевизионни водещи - Джон и Едуард Граймс, известни като Джедуард, написаха, че О'Конър е "истинската ирландска икона на нашето поколение".

"Срещнахме я едва тази година и тя беше в добро настроение, много гостоприемен човек с голямо сърце“, написа дуото в Twitter.

Американският рапър Ice-T написа: "Почит към Шиниъд... Тя отстояваше нещо… За разлика от повечето хора… Почивай в мир.“

"Изгубих приятел", написа ирландската ММА звезда Конър Макгрегър и публикува редица свои снимки с певицата

"Светът загуби артист с глас на ангел. Ирландия загуби емблематичен глас. И аз загубих приятел", допълва той.

"Музиката на Шиниъд ще продължи да живее и ще продължи да вдъхновява! Почивай в мир, Шиниъд, сигурен съм, че си у дома със сина си", завършва ММА боецът.

От поправителния дом до звездната слава

О'Конър е родена в богато предградие на Дъблин на 8 декември 1966 г. Изпратена е в поправително училище за момичета, където е подложена на тормоз и това отприщва бунтарския ѝ дух в знак на негодувание от малтретирането.

Музиката е тази, която я спасява и и помага да се бори с демоните си, отприщвайки творчески талант, който я превръща в световна музикална звезда - но също така и бунтарка, готова да бъде противоречива и да не ѝ пука за имиджа ѝ и последиците. Отказът ѝ да следва правилата ѝ попречи за постигне заслужавания успех, пише ББС и отбелязва, че със своите елфски черти и вид на скинхед тя бе една от най-разпознаваемите фигури в поп музиката.

Певицата никога не се извиняваше или разкайваше за тези житейски избори. "Винаги казвам, че ако живееш с дявола, ще разбереш, че има бог", казваше Шиниъд.

Напускайки поправителния дом като тийнейджър тя започва да пее в група, а през 1985 г. се мести в Лондон. Първите касети от дебютния си албум тя унищожава, смятайки, че продукцията е твърде келтска. Започва а презаписва албума, наречен "Лъвът и кобрата" (The Lion and the Cobra), който ѝ печели номинация за награда Грами.

Шестата песен от последвалия албум I Do Not Want What I Haven't Got“обаче изстреля О'Конър към световна слава.

Аз съм певица на протеста, не желаех слава

Емблематичнта ѝ песен "Нищо не може да се сравни с теб" (Nothing Compares 2 U) е на Принс и се се появява за първи път в албум от 1985 г. за неговия страничен проект The Family. Чак след като изпълнението ѝ от О'Конър прави песента номер едно в Обединеното кралство и САЩ Принс започва да я пее на живо.

Песента носи на Шиниъд четири номинации за Грами и победа за най-добро изпълнение на алтернативна музика, но тя не отива на церемонията в знак на протест срещу "фалшивите и разрушителни материалистични ценности" на музикалната индустрия.

Издава още два албума в началото на 90-те и още няколко през 2000-те, докато публично споделя битката с психичното си разстройство..

О'Конър прие исляма през 2018 г. и промени името си на Шухада Садакат, но продължи да се изявява под името Шиниъд О'Конър.

"Всеки иска да е поп звезда, разбираш ли?", написа тя в мемоарите си от 2021 г. "Спомени“. "Но аз съм певица на протеста. Просто имах какво да изкарам от сърцето си. Нямах желание за слава", пише още тя.