Екоактивисти хвърлиха торта в лицето на восъчната фигура на крал Чарлз

Зачестилите напоследък екоакции, свързани с произведения на изкуството, продължиха в музея „Мадам Тюсо“ в Лондон, където активисти размазаха две торти в лицето на восъчната фигура на новия крал на Великобритания – Чарлз III. Екоактивистите, подкрепящи иниицативата Just Stop Oil, са отправили призив правителството да спре добива и използването на петрол.

Видео от акцията е публикувано в Туитър профила на инициативата. Там са посочени и имената на извършителите, единият от които е 29-годишен художник-декоратор. От началото на октомври досега арестите на активисти на Just Stop Oil наброяват около 600, отбелязва "Дейли Телеграф".

???? Eilidh McFadden, 20, from Glasgow, and Tom Johnson, 29, a painter/decorator from Sunderland, said:



???? “The science is clear. The demand is simple: just stop new oil and gas. It’s a piece of cake.”#CivilResistance #JustStopOil #NoNewOil #EnoughIsEnough #OccupyWestminster — Just Stop Oil ⚖️???????? (@JustStop_Oil) October 24, 2022

Това е трета подобна акция в последните десет дни, след като вчера двама активисти срещу климатичните промени от движението „Последно поколение“ заляха с картофено пюре ценна картина на френския импресионист Клод Моне, изложена в музей в германския град Потсдам край Берлин.

„Последно поколение“ също публикува видео от акцията в Туитър, в което се казва, че веществото, хвърлено срещу картината, е картофено пюре и призова политиците да вземат ефективни мерки срещу климатичните промени.

На 14 октомври пък две момичета от движението Just stop oil заляха с доматена супа "Слънчогледите" на Ван Гог в Националната галерия в Лондон. Седмица по-късно протестиращите срещу петрола спряха движението в Северен Лондон.

Целта на кампанията Just Stop Oil е да принуди правителствата да се откажат от петрола и по този начин да предотвратят евентуална климатична катастрофа. Активистите обясняват атаките срещу произведения на изкуството с факта, че когато се случи бедствие и храната стане оскъдна, изкуствата ще загубят своята стойност.