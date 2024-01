Евроинституции инвестират 175 млн. евро в разработки за отбрана

Европейската комисия (ЕК) и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще осигурят подкрепа на разработки в областта на отбраната чрез стартиране на капиталов механизъм. Новината беше съобщена в петък от пресцентъра на ЕК.

За целта на проекта, в следващите 4 години Европейският фонд за отбраната (ЕФО) ще предостави 100 млн. евро, а Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) - още 75 млн. евро за подпомагане на военни разработки и технологии.

Очаква се инициативата да привлече допълнителни частни инвестиции. Капиталовият механизъм в областта на отбраната има за цел да стимулира развитието на екосистема от частни фондове, инвестиращи в иновации в областта на отбраната. Инициативата ще бъде насочена към технологии с потенциал за двойна употреба, обхващащи както граждански, така и отбранителни приложения, за да се подкрепи допълнително сигурността на ЕС.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви, че с този механизъм се прави първата стъпка към подобряване на достъпа до финансиране за сектора на отбраната.

"Тази инициатива ще допринесе за изпращането на положителен сигнал към пазара и ще стимулира частните инвестиции в подкрепа на иновациите в областта на отбраната", допълва той.

С нея се укрепва сътрудничеството между Европейската комисия и ЕИФ, което беше поставено през 2022 г.

Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка. ЕК пък управлява Европейския фонд за отбрана в подкрепа на съвместни научноизследователски проекти с бюджет от осем милиарда евро до 2027 година.

