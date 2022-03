Илон Мъск кани Путин на дуел със залог Украйна

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск предизвика руския президент Владимир Путин на дуел за Украйна. Ръкавицата за битката бе хвърлена през социалната мрежа Twitter, в която чрез последващи постове Мъск даде да се разбере, че е "абсолютно сериозен". На постовете на американския милиардер изненадващо отговори директорът на космическата програма на Русия. И той избра нестандартен начин - с цитат на Пушкин, нарече Мъск - "малък дявол". Дебатът в Twitter бе отразен от американския Forbes, Агенция франс прес, френският канал France 24, Independent и др.

Хвърлена ръкавица

"С настоящото предизвиквам Владимир Путин на дуел“, а “залогът е Украйна", гласеше в понеделник сутринта публикацията в Twitter. Имената на Путин бяха изписани на руски.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

В последващ пост вече изцяло на руски език Мъск маркира официалния акаунт на Кремъл в Twitter и попита: "Вы согласны на этот бой?"

Отговор със словото на Пушкин

Нестандартен отговор на своята инициатива Мъск получи от Дмитрий Рогозин, който е генерален директор на руската космическа програма “Роскосмос. Отговорът бе цитат от Александър Пушкин и произведението му "Приказката за свещеника и неговия работник Балда".

"Ти, дяволче, още си млад", каза Рогозин, цитирайки приказката на Пушкин и добави: "Ти си слаб да се състезаваш с мен; това би било само загуба на време. Първо изпревари брат ми."

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.



А. С. Пушкин "Сказка о Попе и работнике его Балде" https://t.co/KuR328iH20 — РОГОЗИН (@Rogozin) March 14, 2022

Мъск, от своя страна, повтори, че е "абсолютно сериозен“ относно предложението.

"Ако Путин можеше толкова лесно да унижи Запада, тогава той би приел предизвикателството", написа Мъск в друг отговор в Twitter. — Но той няма да го направи.

Вицепремиерът на Украйна и ръководител на дигиталната трансформация, Михаил Федоров, също коментипа предизвикателството на Мъск:

"Сигурен съм, че Илон Мъск @elonmusk може да изпрати Путин на Юпитер.

I am sure that @elonmusk can send Putin to Jupiter. https://t.co/bXxy7yaQxJ — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 14, 2022

А след това дори илюстративно онагледи това.

We can send him to Jupiter, just in case: https://t.co/0NShQYIuGM — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 14, 2022