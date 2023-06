Киев благодари на България за военната помощ

Министърът на отбраната на Украйна Олексий Резников благодари на България за оказаната военна помощ и очаква нови общи проекти.

В пост в Twiiter той съобщи, че е разговарял с българския си колега Тодор Тагарев.

"Обсъдихме възможностите за отбранително сътрудничество между Украйна и България, както и началото на нови проекти в сферата на медицината. Обменихме бележките си преди срещата на НАТО във Вилнюс. Благодарен съм на България за това, че подкрепя Украйна", пише Резников в Twitter.

