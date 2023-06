Метежът в Русия: Пригожин спря настъплението към Москва, "за да не се пролее руска кръв"

Бойците от "Вагнер", които започнаха въоръжен бунт срещу руската армия и изминаха по-голямата част от пътя към столицата Москва, ще се върнат в базите си, за да се избегне кръвопролитие, съобщи ръководителят на частната армия Евгений Пригожин.

В аудиосъобщение той потвърди, че е приел предложението на президента на Беларус Александър Лукашенко и е наредил на войските си да се оттеглят, за да се избегнат кръвопролития, след като те вече се бяха приближили на около 200 километра от Москва.

В отговор Кремъл заявяви, че всички наказателни обвинения срещу Пригожин ще бъдат оттеглени и никой боец от "Вагнер" няма да бъде преследван.

Евгений Пригожин ще се премести в Беларус и обвиненията срещу него ще бъдат свалени, съобщи Кремъл, след като той оттегли бойците си от настъпление към Москва.

"Тръгнахме на 23 юни в нашия поход за справедливост. За 24 часа се придвижихме на 200 км до Москва. През това време не проляхме нито капка кръв на нашите бойци. Точно сега е настъпил моментът, в който може да се пролее кръв. Ето защо, разбирайки цялата отговорност за това, че ще бъде пролята руска кръв, ние обръщаме конвоя си и се връщаме в нашите базови лагери, съгласно плана", каза ръководителят на групата наемници "Вагнер", който от месеци е в конфликт с руския военен министър Сергей Шойгу.

Малко преди неговото изявление Беларус съобщи, че президентът Александър Лукашенко е убедил Пригожин да спре придвижването на колоните си към Москва.

"Разработен е изгоден и приемлив вариант за oвладяване на ситуацията с гаранции за сигурността на бойците от ЧВК "Вагнер". Пригожин е приел предложението на Лукашенко за спиране на движението на ЧВК "Вагнер" и стъпките за деескалация", съобщиха от беларуското президентство.

Разговорите на Лукашенко и Пригожин са продължили през целия ден, а малко преди съобщението на Минск Пригожин каза, че няма за цел да свали руския президент Владимир Путин.

"Очевидно всичко е било решено в рамките на търговска сделка. От "Вагнер" глупаво се откупиха", предположи политологът Абас Галиамов пред "Москоу таймс".

"И макар бунтът да изглеждаше страшно, принуждавайки към спешна среща западните лидери, след като Пригожин превзе Ростов без бой, а след това се придвижи бързо към столицата, от случващото се не се появи никакъв политически проект. Въпреки това бившият готвач остава ключов играч в руската политика", отбелязва Галямов: "Всички видяха, че системата се оказа пропусклива и не можеше да му окаже никаква съпротива".

След като мобилизираха въоръжените сили, Федералната служба за охрана и ФСБ, разрушиха пътища и минираха, според местните жители, мостове във Воронежка и Московска област, руските власти бяха безпомощни пред частната армия на бившия ресторантьор от Санкт Петербург, който сам оценяваше числеността ѝ на 25 000 души.

Опитвайки се да спрат Пригожин, войските на Министерството на отбраната губят за по-малко от денонощие самолет Ил-22, два хеликоптера за радиоелектронна борба Ми-8, хеликоптер Ми-35, бойна машина "Тигър" и военен КамАЗ (по изчисления на Oryx).

В същото време ЧВК "Вагнер" е загубила само един УАЗ.

Агенция 161.ru съобщи в събота вечерта, че бойците на "Вагнер" са започнали да напускат града.

РИА Новости публикува кадри от щаба на Южния военен окръг Ростов на Дон: от Вагнер извеждат танкове и товарят боеприпаси.

Един от наемниците заяви пред кореспондента на агенцията, че ЧВК "Вагнер" планира да се върне в полевия лагер в анексираната ЛНР.

Както може да се види във видео от социалните мрежи, местните жители се снимат с бойците и ги аплодират на сбогуване.

Каналът Mash Telegram също така съобщи, че Москва е започнала да вдига пътните блокади, които са били поставени в случай, че наемниците на ЧВК "Вагнер" се приближат към града.

На този фон украинският зам.-министър на отбраната Хана Маляр обяви, че в събота войските на Киев са "започнали офанзива в няколко посоки едновременно", очевидно използвайки възможността да контраатакуват силите на Москва, докато в Русия се води битка за власт.

"Врагът е в отбрана, полага големи усилия да спре нашите нападателни действия. В същото време противникът понася значителни загуби в личен състав, въоръжение и техника", каза тя.

Украинските военни съобщиха, че са си възвърнали територия в източната провинция Донецк, която е била под руска окупация от началото на войната на Кремъл срещу страната през 2014 г.

В нощта срещу събота Пригожин обяви въоръжен бунт срещу руския генерален щаб, взе властта в един от най-големите градове в Южна Русия Ростов на Дон и за по-малко от 24 часа силите му стигнаха на около 400 км. от столицата Москва.

Неговите наемни бойци, значителна част от които са престъпници, помилвани от президента Владимир Путин за участие във войната срещу Украйна, взеха контрола върху военни обекти в град Воронеж, намиращ се на около 500 километра от руската столица Москва, потвърдиха пред Би Би Си източници от руските служби за сигурност.

Силите на "Вагнер" стигнаха на по-малко от 400 км. от Москва преди Пригожин да обяви, че спира настъплението.

Губернаторът на руската Липецка област обяви, че ЧВК "Вагнер“ е навлязла в областта, предаде Асошиейтед прес.

Липецка област е на около 360 километра южно от Москва.

В конвоя има около 5000 души, водени от старши командира в ЧВК "Вагнер“ Дмитрий Уткин, съобщи източник, близък до ръководството на контролираната от Русия част на украинската Донецка област, предаде Ройтерс.

Според същия източник, ръководителят на “Вагнер“ Евгений Пригожин има на разположение общо по-малко от 25 000 души, а около 5000 от тях са били в южния град Ростов на Дон.

Източникът каза, че планът на ЧВК "Вагнер“ за Москва е да заеме позиции в гъсто застроен район, но малко след това Пригожин обяви край на настъплението.

Видеозаписи показват обърнати в канавките камиони, които вероятно е трябвало да се използват за барикади срещу настъпващите колони от наемници на "Вагнер".

По същата причина са прекъснати и пътища, като се копаят ровове, чиято цел също е да бъде спряно напредването на войниците на Евгений Пригожин към руската столица Москва.

Военните обекти във Воронеж са взети под контрола на ЧВК "Вагнер“. Армията минава на страната на народа, написа телеграм канал, близък до ЧВК "Вагнер".

Малко по-късно излезе информация, че руски военни хеликоптери са открили въздушна атака срещу военен конвой на "Вагнер“. Това се е случило на магистрала М4 край Воронеж, съобщи Ройтерс, позовавайки се на свидетел.

⚡️Russian airforce targeting a convoy of Wagner equipment on the M-4 highway in Voronezh region this morning pic.twitter.com/4tpgVqjYmx