На 72-ия ден протестът пита: Европа, сляпа ли си?

"Европа, сляпа ли си? Или си като него?" Този транспарант с надпис на английски издигна протестът пред сградата на Европейската комисия и Европейския парламент в центъра на София, в 72-ата вечер на недоволство срещу правителството и главния прокурор Иван Гешев, чиято оставка се иска заедно с тази на премиера Бойко борисов.

Сн. БГНЕС

Въпреки че двамата отказват да сторят това, хора продължават да се събират вечер след вечер първо пред сградата на президентството, а след това на шествия срещу кабинета.

Плакатът с въпроса към Европа първо бе поставен пред входа на бившия Партиен дом, където от скоро се помещава Народното събрание. Със освиркване, дюдюкане и викове "Оставка!" и "Мутри, вън!"хората опънаха винил с разпечатани на него снимки на премиера Бойко Борисов с германския канцлер Ангела Меркел, френския президент Емануел Макрон и канцлерът на Австрия Себастиан Курц, заедно със снимка на чекмеджето с пачки и пистолет, предаде БГНЕС.

"EU, are you blind? Or you are like him? p.s.: Boyko told you: I am f*cking you with 200 km" пише на транспаранта.

Протестиращите блокираха площада и движението по бул. "Цар Освободител", но не и движението по бул. "Дондуков".

Сн. БГНЕС

На стената на парламента отново бяха прожектирани изказвания на премиера Борисов, както и на Деница Сачева, Тома Биков и Валери Симеонов.

Представителите на Отровното трио отново държаха речи, критикуващи правителството.

По-късно също такъв плакат бе окачен и пред представителството на ЕК и ЕП на ул. "Георги Раковски".

Опитите на протеста са да привлече допълнително вниманието на европейските институции върху гражданското недоволство, след като демонстрациите в последните седмици са обект на засилени коментари в европейската преса.

От вчера протестиращите настояват и за оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева, след като служители на охраната на парламента изведоха майки от "Системата ни убива". В петък искания за оттеглянето на Каарянчева от поста отправиха и БСП и ДПС.

След протеста пред сградата на европейските институции недоволните тръгнаха на шествие из централните софийски улици.