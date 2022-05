Най-предпочитаните ротативки сред залагащите онлайн

Популярността на ротативките

Ротативките са сред най-обичаните казино игри, тъй като са с разнообразна тематика, различни промоции и бонуси и възможност за големи печалби. Вероятно сред основните причини за изявените предпочитания към слот игри е и фактът, че те имат дълга история и са неразделна част от всяко заведение за хазарт още от преди 1900-та година.

Със сигурност във времето те са се променили доста и като визия, и като функционалности, но явно магията им си остава същата. Днес съществува невероятно многообразие от ротативки, както в тематично отношение, така и като правила на игрите. Това е само пореден плюс за казино играчите, защото всеки може да намери своята слот игра.

Плодовите ротативки – една неувяхваща легенда

Плодовите ротативки остават на челно място сред всички останали слот игри в предпочитанията на играчите. Те представляват едни от най-опростените като дизайн и правила машини, чиито символи са плодове. Вероятно именно заради тази простота много казино играчи ги харесват толкова много. Не е за пренебрегване и фактът, че можете да играете безплатно ротативки онлайн, което също води до популяризирането на тези игри.

Плодовите ротативки са едни от първите в историята на тези машини. Затова се приемат като класика в тази сфера. Най-често през годините се срещат следните символи: лимони, череши, камбанки, седмици и барчета. Всеки от изброените има различна стойност и съответно е натоварен с отделна печалба. А, ако се питате откъде идва плодовата тематика в хазартните машини, то отговорът е малко изненадващ. Всъщност първоначално ротативките са били част от тип вендинг машини за дъвки с плодов вкус. И, ако подредите линия от три еднакви плодови символи, получавате дъвка с точно такъв вкус. Много бързо обаче предпочитанията от дъвките се изместват към самата ротативка. Но пък плодовата тематика остава все така актуална и търсена и днес.

Как се промениха предпочитанията на любителите на ротативките във времето?

С развитието на технологиите и ротативките, и вкусовете на любителите на тези машини се променят. Освен че се появяват по-усъвършенствани модели във времето, още през далечната 1976 г. става факт и първото видео слот устройство. След това дойде редът и на онлайн ротативките, които предизвикаха истински фурор сред играчите. Така слот машините добиха изключителна популярност, включително и сред хората, които преди това не са играли.

А софтуерните компании, разработващи игрално съдържание, днес предлагат все по-изумителни функционалности и дизайн. Все по-често се среща 3D анимация, много и различни опции, функции и бонуси. Само част от списъка с иновации включва: т.нар. RNG технология (генератор на произволни числа); уайлд и скатер символи с невероятни печалби и възможности; множество печеливши линии; множители на печалбите; невероятни прогресивни джакпоти и какво ли още не. И всичко това е достъпно онлайн – само с 2-3 клика през вашето настолно устройство или мобилен телефон.

Кои са най-играните по света плодови ротативки?

BerryBurst MAX на един от най-големите световни провайдери на игрално съдържание NetEnt е сред най-предпочитаните от казино играчите слотове. Процентът на възвръщаемост към играчите е над 96%, допълнителни завъртания, интересни символи и множител по 4. Всичко това е достатъчен аргумент за любителите на казиното да се спрат именно на тази игра.

Extra Juicy на друг голям доставчик на игрален софтуер - Pragmatic Play, също е сред бестселърите в тази област. Множителят в тази игра вероятно е сред най-впечатляващите – до 60 пъти.

Сред отличниците по популярност има и разработени от български компании ротативки с плодова тематика.

20 или 40 Super Hot на българската компания EGT са сред най-търсените слотове не само у нас, но и в казината по света. Свежият и изпипан дизайн, подходящото озвучаване, прогресивният джакпот с възможност за наистина сериозни печалби са в основата на този успех.

Отново на същия доставчик и също с основни символи плодове е друга култова ротативка – 40 Burning Hot. Макар и да имат доста общи елементи, двете игри също се и различават и всяка от тях си има своята аудитория.

Ротативките с историческа тематика

Друга категория ротативки, които са изключително обичани и търсени по цял свят, са слот игрите с историческа тематика. Тук се включват всякакви игри – от символиката на древните цивилизации до по-съвременни герои и събития. Много актуални са ротативките, свързани с египетската история и фараоните. Сред известните заглавия в това отношение са: Rise of Ra, Treasures of the Pyramid, Tutankhamun и много други.

Ротативките със съвременна тематика

Това е другата голяма категория от хитови заглавия, свързани по един или друг начин със съвремието. Тук се включват основно слотове, свързани с блокбъстърите от големия екран. Общо взето, тук няма голямо филмово заглавие, което да не е представено и като слот игра. Като се започне от приказната поредица за Аладин и се стигне до сагата "Междузвездни войни". В този смисъл можете да си намерите ротативка в зависимост и от вашите филмови вкусове.

Като важна част от тази съвременна тематика присъстват и редица популярни лица от киното и телевизията. Някои от игрите дори се свързват с действащи и в момента световни лидери като част от символиката, макар и непряко.

И не на последно място можете да се спрете и на слот игри, които имат за тематика съвременната мода например.