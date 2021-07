Най-високопоставеният американски генерал се опасявал, че Тръмп може да действа като Хитлер

Доналд Тръмп

През последните седмици на Доналд Тръмп в Белия дом най-високопоставеният американски военен се е тревожел от възможността президентът на САЩ да прибегне до армията, за да остане на власт. Генерал Марк Мили, председател на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили, стигнал дотам да сравни риториката на Тръмп с тази на Адолф Хитлер, пише в книга, написана от двама журналисти от в. "Вашингтон пост", съобщи Франс прес.

"Държавните преврати не са ми в стила", отговори милиардерът в язвително изявление.

Генерал Марк Мили сравнил дните на голямо напрежение, през които Тръмп неоснователно твърдеше, че е спечелил президентските избори през ноември, с пожара в Райхстага през 1933 г., използван от нацистите за отстраняване на опозиционните политически сили и установяване на тоталитарен режим в Германия.

Преживяваме момент като онзи, свързан с Райхстага, заявил най-висшият американски военен, според новата книга, озаглавена "Аз сам мога да оправя нещата: катастрофалната последна година на Доналд Джей Тръмп" ("I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year").

Доверявайки, че го присвива стомахът от лъжливите твърдения на Тръмп, генерал Мили приравнявал риториката му към програмните думи на Фюрера, твърдят Керъл Лиониг и Филип Ръкър. Двамата журналисти уточняват, че са интервюирали над 140 души, за да напишат книгата си.

Говорител на най-висшия американски военен отказа да потвърди тези негови изявления.

Според авторите на книгата генерал Мили многократно изразил безпокойство, че привържениците на Тръмп може да готвят държавен преврат.

Непосредствено след като на 10 ноември 2020 г. участвал в заседание по сигурността, посветено на подкрепящото Тръмп движение "Милиън МАГА марч", което оспорвало резултатите от изборите, Мили доверил, че се опасява от "улични акции на "кафявите ризи", правейки паралел с паравоенната формация на Националсоциалистическата партия в Германия.

През следващите седмици председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ провел широки консултации с високопоставени военни, за да проучи евентуални възможности, които президентът би могъл да има, опирайки се на хората си в Пентагона, ЦРУ и ФБР, да запази своята власт със сила.

Тези разговори в крайна сметка го успокоили.Това е Америка. Тя е стабилна. Институциите се огъват, но не се пречупват, заключил тогава генерал Мили.

Ако исках да правя държавен преврат, генерал Мили щеше да е един от последните хора, на които щях да се обадя, реагира Тръмп. Той увери, че го е назначил за председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ "само защото най-прехваленият генерал на планетата, Джеймс Матис, не го понасяше".

"Често действам в разрез със съветите на хора, които не уважавам", подчерта бившият президент, уточнявайки, че е загубил всякакво уважение към генерал Мили.