"Нощта на литературата" отново се спуска над София

"Уча се да живея", "Когато войната се прибра у дома", "Направени от вина" и "Спасеният език" са само част от заглавията, които творци, журналисти и преводачи ще четат на 24 септември, когато "нощта на литературата" отново ще падне над София.

Тази есен България се включва в четиринайстото издание на европейската инициатива с 22 съвременни европейски книги от 20 държави. "Нощ на литературата" ще се проведе не само в София, но и в още 10 населени места в страната - Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе и село Чавдар.

"Нощта е гласът на съвременната европейска литература. Събитието се превръща в своеобразна моментна снимка на нейните теми, езици и писателски почерци", пишат организаторите.

Селекцията от книги е разнообразна и включва поезия, разкази и романи, а особено внимание се обръща и на младежката литература. Книгите ще се четат едновременно в рамките на три часа из различни места в столицата, наречени "читателски гнезда".

Четенията започват в 18 ч. във всички читателски точки в София. Те се провеждат през половин час, в който публиката може да се предвижи до друго читателско гнездо, за да чуе различна книга. Последното четене започва в 21:00.

Да отидеш в "читателско гнездо"

В "Нощ на литература" различни локации ще станат литературни пространства, където читателите ще чуят откъси от познати и непознати книги и автори.

Читателски гнезда ще бъдат: Столична Библиотека - Американски център, Българска академия на науките, Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в СУ "Св. Климент Охридски", Къщата на Столична община, ONE Gallery, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - голяма кинозала, Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - заседателна зала "Тодор Боров", Национален студентски дом - зала "Галерия", I Am Studio, Централен военен клуб - зала "Галерия", Umberto & Co., Концертен комплекс "България" - Камерна зала, Национален природонаучен музей при БАН, Народен театър "Иван Вазов" - зала "Павел Васев" (заден вход), Съюз на българските художници - изложбена зала 1А (първи етаж), клуб "Паве", бар KICK"s, галерия Credo Bonum, Светофар, Национална художествена академия - галерия "Академия", Музей по палеонтология и исторична геология в СУ, Национален етнографски музей - БАН - зала 19, втори етаж (вход от "Царската градина").

Там ще бъдат четени произведения на Туве Янсон, Елиас Канети, Даниел Келман, Капка Касабова, Юрий Андрухович,Тон Телехен, Кевин Бари, Ирене Сола, Дача Мараини, Натали Сковронек, Флориан Илиес, Тодорис Гонис, Томас Корсгор, Лесли Пар, Марчин Шчигелски, Изабел Рио Ново, Владимир Илиевски, Петер Кантор, Аня Мугерли, Иржи Падевет.

В прогрмата са включени и сборникът с разкази "Моето софийско детство" със съставител Дария Карапеткова, както и книгата на журналистката Йоана Елми "Направени от вина".

"Не съм мислила, че тази книга ще бъде толкова превеждана, нито толкова четена. Нямам целева аудитория и никога не съм имала. Радвам се, че я четат жени, мъже, гимназисти, възрастни хора. Радвам се, че я четат българи, радвам се, че я четат чужденци. Идеалният читател е човек. Другото не смятам, че е грижа на писателя, а когато стане – историите започват да гният и читателите си отиват, защото добрият читател винаги може да хване автора в лъжа, напъване, претенция и откровена глупост. И е прав да страни от това – има ги достатъчно в света около нас, в литературата няма място за тях. Затова и там е спасението", казва тя за книгата, която ще бъде четене в Музея по минералогия в Софийския университет.

Произведенията в София ще бъдат четени от: Амелия Личева, Александър Митрев, Асен Кукушев, Бойана Стоянова, Гьорги Георгиев-Антика и Игор Дамянов, Георги Златарев, Демина Иванчева и Александра Тиммерман, Димитър Николов, Зорница Христова, Иван Николов, Ива Панева, Ива Тодорова, Ирина Флорова, Йоана Буковска, Линда Русева, Марина Деливлаева и Стефан Артамонцев, Милена Янинска, Петър Русев, Сава Славчев, Симеон Владов, Стефан Стоянов, Тотьо Христов.

Благодарение на фондация "Развитие и интеграция" и Съюз на глухите в България (СГБ) в София и тази година година е предвиден и жестов превод на част от локациите. За младежите над 14 години пък има места, обозначени като тийнмаршрути, където ще има подходящи за тях произведения.

Повече информация за книгите и читателските гнезда може да бъде открита на сайта на събитието.

Завършек с "Езика на нощта"

За поредна година събитието ще завърши с литературен маршрут на фондация "Прочети София". Тазгодишното му издание се нарича "Езикът на нощта" и ще бъде водено от Александър Попов и Константин Георгиев от колектив "Космотехника". Маршрутът ще започне от 21:30 пред Паметника на Съветската армия в Княжеската градина.

"Буквалната ни отправна точка за този литературен маршрут е Паметника на Съветската армия, но в преносен смисъл той тръгва от една мисъл на Урсула Ле Гуин: "Харесва ни да си мислим, че живеем сред дневната светлина, но половината свят е винаги потънал в мрак, а фантастиката, като поезията, говори на езика на нощта", пишат организаторите.

Измежду паметниците в Княжеската и Борисовата градина посетителите ще се опитат да се откъснат от светлината на нощния град, „за да си поговорят за космическия мрак, звездите и безкрая - както извън, така и вътре в човека".

Организаторите препоръчват участниците да си донесат любима книга на Ле Гуин, Тед Чанг, Джеймс С.А. Кори, Самюъл Дилейни, Артър Кларк, Айзък Азимов, Ричард Пауърс, Роджър Зелазни или други автори на фантастика, които ще им помагат да мислят на езика на нощта.

Нощта на литературата е инициатива на Чешките центрове по света и цели популяризирането на съвременната европейска поезия и проза чрез нестандартни четения на откъси от преводни книги на нетипични и неочаквани места. В България тя се провежда от 2012 г. Визуалната идентичност на събитието през 2025 г. е дело на Моника Вакарелова.