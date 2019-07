Новият премиер Борис Джонсън обеща предоговаряне на Брекзит

Новоизбраният лидер на торите Борис Джонсън официално встъпи в длъжност като премиер на Великобритания и ще има възможност да реализира обещанието си да изкара страната от ЕС до края на октомври със или без сделка. Неговата кола бе спряна за кратко от екоактивисти, а проевопейски демонстранти скандираха и пред "Даунинг стрийт" 10.

Противоречивият политик, който достигна до премиерския пост, след като години наред се правеше на чаровен клоун, каза в първата си реч, че ще се опита да реализира Брекзит възможно най-бързо и обеща да постигне нова сделка с Брюксел.

Страната обаче е силно разделена и голяма част от британците са ужасени от идването му на власт.

"Ще възстановим доверието в нашата демокрация и ще изпълним обещанията на парламента към народа за излизане от ЕС на 31 октомври, без "ако" или "но"“, каза Джонсън пред резиденцията си на "Даунинг стрийт“ 10, малко след аудиенцията при кралица Елизабет Втора, на която бе натоварен със задачата да сформира ново правителство.

Toй каза, че новата сделка ще позволи на Великобритания да създаде нови и вълнуващи отношения с останалата част от Европа, базирани на свободната търговия и взаимопомощта.

Джонсън отбеляза обаче, че въпреки бъдещите усилия за постигане на нова сделка, Великобритания трябва да е подготвена и за възможността Брюксел да откаже повече да преговаря за Брекзит, което означава, че ще се стигне до излизане от ЕС без сделка.

"Жизненоважно за нас е, разбира се, в същото време да се готвим за малко вероятната възможност Брюксел да откаже да преговаря повече, при което ще бъдем принудени да напуснем без сделка - не защото искаме подобен развой, но защото е проява на здрав разум да се подготвим", категоричен бе Джонсън.

"Изразявам възхищението си от силата на духа и търпението на предшественика ми, от нейното дълбоко чувство за дълг в служба на обществото, но въпреки всичките ѝ опити стана ясно, че у дома и в чужбина има песимисти, които мислят, че след три години на нерешителност тази страна се е превърнала в заложник на старите спорове от 2016 г. и че в този дом на демокрацията сме неспособни да изпълним една демократично изявена воля. Тук съм днес пред вас, за да ви кажа, на вас, британците, че тези критици грешат", добави той.

