"По бузата ми се стича сълза, толкова се радвам да ви видя". Първи кадри на Навални от новия затвор в Сибир

Най-големият опозиционер на руския диктатор Владимир Путин - държаният под строг режим Алексей Навални, за първи път се включи по видеовръзка от затворническата колония на полуостров Ямал, известна като "Полярен Вълк".

Той бе преместен там в края на миналата година, след като преди това няколко седмици бе в неизвестност.

Навални участва в съдебно изслушване по жалбата му срещу поставянето му в изолация за 12 дни в предишния затвор във Владимирска област през октомври. Очаквано руският съд я определи като неоснователна, но Навални демонстрира добро настроение и чувство за хумор.

"По бузата ми се стича сълза. Толкова се радвам да ви видя всички", каза Навални от затворническата килия.

Навални отбеляза, че условията му на живот в затворническата колония ИК-3 в Харп са "по-добри, отколкото в ИК-6 във Владимирска област“.

Той също така се пошегува с администрацията на ИК-6, че е организирала "голо парти" след трансфера му.

Медиазона съобщи, че адвокатът на администрацията на затвора се засмял в отговор.

First photos of Alexei @navalny from his maximum security colony in Russia's Far North. Navalny appeared in court today, via video. He is suing the prison administration, protesting against disciplinary penalties and harsh conditions.



Photo: Alexandra Astakhova / Mediazona pic.twitter.com/FtNXILQK7i