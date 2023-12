Полската армия e повишена бойна готовност заради руска ракета

Полша постави системите за противовъздушна отбрана във висока степен на готовност. Това съобщи говорителят на Оперативното командване на полските въоръжени сили Яцек Горишевски.

Ракетата, която е нарушила полското въздушно пространство, е руска, потвърди полският генерален щаб.

В детайли, Полша заяви, че руска ракета е навлязла днес сутринта в нейното въздушно пространство, преди да го напусне в посока към Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Всичко сочи, че в полското въздушно пространство е навлязла руска ракета. Ние я засякохме с помощта на радар. Тя напусна това пространство", заяви началникът на полския генерален щаб, генерал Веслав Кукула.

Горишевски уточни, че издирването на обекта, пресякъл въздушната граница на страната, продължава.

По-рано полските медии също писаха, че това е руска ракета.

