Принцесата на Уелс обяви, че се лекува от рак. Чарлз е "горд" от куража й

След поредица от спекулации за състоянието ѝ, принцесата на Уелс обяви във видеообръщение, че в момента е в ранен стадий на лечение, след като при тестове ѝ е открит рак.

Крал Чарлз ІІІ, който също в момента се лекува от рак, обяви, че е "толкова горд с Катрин за куража ѝ да говори" и остава в "най-близък контакт с обичната си снаха", обявиха от Бъкингамския дворец.

В краткото изявление се посочва още, че кралят и кралица Камила "ще продължат да предлагат своята любов и подкрепа на цялото семейство в този труден момент".

Братът на Уилям - принц Хари и съпругата му Меган също пуснаха кратко изявление, в което се казва: "Пожелаваме здраве и изцеление на Кейт и семейството и се надяваме, че могат да го направят насаме и в спокойствие".

По-малкият брат на Катрин, Джеймс Мидълтън, сподели снимка на двамата като деца след съобщението на сестра му.

Кейт и брат ѝ Джеймс, сн. Инстаграм

"През годините изкачихме много планини заедно. Като семейство ще изкачим и тази с вас", написа 36-годишният Джеймс под публикация в Инстаграм.

В изявлението си Катрин посочва, че това е "огромен шок" след "невероятно тежки няколко месеца". Катрин обаче заявява: "Аз съм добре и ставам по-силна всеки ден."

От думите ѝ става ясно, че при извършената ѝ през януари коремна операция не е било известно, че има рак. Той бил открит при изследванията след операцията и съпругата на престолонаследника Уилям била посъветвана от медицинския екип да се подложи на курс на превантивна химиотерапия. "И сега съм в ранните етапи на това лечение“, каза принцесата.

Не се разкрива обаче какъв вид рак ѝ е бил открит.

Катрин каза, че мисли за всички, които са били засегнати от рак, и добавя: "За всеки, който се сблъсква с това заболяване, независимо под каква форма, моля, не губете вяра или надежда. Не сте сами".

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK