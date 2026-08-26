ПВО системи, стари кораби и други сделки. МО иска германска компания да изгради център за поддръжка у нас

Военното министерство е готовo да реализира серия военни сделки, които минават без проблем през парламента предвид мнозинството на "Прогресивна България" и относителния консенсус сред останалите политически партии за необходимостта от модернизация на армията.
В сряда очаквано парламентът одобри придобиването на седем кораба тип "минен ловец“ (три нидерландски и четири белгийски кораба) на политическа цена.
Според разчетите на МО общата сума за ремонт и възстановяване на пълните способности на корабите ще е 42 милиона евро. Освен това България ще трябва да обучи и украински екипажи.
Процесът за придобиването на машините е започнал реално през 2023 г., като е сключен договор. Началото на процеса за промяна на стойността на трите договора е през май 2025 г., посочи военният министър Димитър Стоянов в пленарна зала.
Доставките по договора закъсняват към момента. Машините трябва да се сглобяват в държавния завод ТЕРЕМ – "Ивайло“ във Велико Търново, като от МО твърдят, че заводът е подготвен.
В същото време Стоянов се срещна и с представители на германската компания Diehl Defence.
Той предложи в България да бъде изграден регионален център за поддръжка на ракетните системи IRIS-T. Според него страната ни има потенциала да развие такава способност, която в перспектива би могла да обслужва не само националните потребности, но и да има регионално значение.
България вече има сключен договор за придобиването на един комплекс IRIS-T, като предстои да бъдат реализирани още пет зенитно-ракетни комплекса от този тип по механизма SAFE.
По европейския механизъм за преференциални заеми България ще сключи военни сделки за над 3 млрд. евро.
Представителите на Diehl Defence очертаха възможностите за сътрудничество с български предприятия от отбранителния сектор и изразиха готовност да проучат изграждането на център за поддръжка и логистичен хъб в България, съобщиха от Министерството на отбраната.
България традиционно лансира подобни проекти около големите военни сделки, но също така те традиционно остават предимно на идейно ниво.
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