Родители разбиват яйца в главите на децата си в TikTok. Лекари и потребители се възмущават

Популярна шега, в която родители се снимат как чупят яйце върху главите на децата си, превзема TikTok. Но някои медицински експерти казват, че смехът може да не си струва потенциалните вредни ефекти, които този трик може да има върху децата.

Видеоклиповете, много от които използват хаштага #eggprank, обикновено показват родител с малко дете в кухнята. Родителят взема сурово яйце и казва на детето, че ще го счупи, но вместо да го направи в тиган или купа, го чупи върху главата на детето, преди да излее яйцето в купа или тиган.

Въпреки че реакциите на участващите деца варират, много от тях се вижда, че плачат, изглеждат разстроени и зашеметени. В някои случаи детето се отдръпва, но други деца отвръщат на родителите със същото. Хаштагът има повече от 670.7 милиона гледания към вторник, разказва NBCnews.

How is cracking an egg on children's forehead a trend. It's just mean and it hurts them. What has this world come to? #TikTok #Trending #eggprank #eggchallenge pic.twitter.com/ahs4GoFufw