Русия изтегля техника от Крим в навечерието на настъплението на Украйна

Руската армия изтегля техника и оръжие от Крим, който може да стане цел на украинска контраофанзива, очаквана през следващите седмици, съобщава The Moskow Times.

Танкове, бойни машини на пехотата и артилерия са изчезнали от една от базите в северната част на анексирания от Русия полуостров, каза военният анализатор Брейди Африк, позовавайки се на сателитни снимки от Maxar.

Според него изтеглянето на техниката е извършено между 11 февруари и 16 март. В същото време в Крим се появиха километри окопи и противотанкови изкопи, включително близо до провлака, свързващ полуострова с материка.

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

Изкопи и артилерийски оръдия се появиха дори на брега, който отново е изправен пред катастрофален туристически сезон тази година: броят на резервациите в хотелите в Крим е намалял наполовина, въпреки че отстъпките достигат една трета от цената.

Украинската контраофанзива за връщане на територии, загубени във войната, може да започне "през следващите седмици", каза на 3 април постоянният представител на САЩ в НАТО Джулиан Смит.

Планът за военни действия е изготвен от украинското командване след консултации с американски генерали, провеждащи командно-щабни учения в германската база Рамщайн.

Пакетите от западна помощ за въоръжените сили на Украйна, които възлизат на 70 милиарда долара и надвишават военния бюджет на Руската федерация, включват управляеми бомби GLSDB с обсег до 160 км, което ще позволи на въоръжените сили на Украйна от бреговете на Днепър за достигане на цели на север и в центъра на Крим.

Украйна е малко вероятно да завземе Крим в „класическия смисъл“, но Киев може да следва стратегия на изтощение, като поеме контрола над линиите за доставки на полуострова, каза Майкъл Кофман, военен анализатор на CNA във Вирджиния.

Въоръжените сили на Украйна вече са започнали да тестват почвата за настъпление: от август Крим е бил подложен на повече от 70 атаки с различен мащаб, изчислиха анализатори от Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

Украйна твърди, че изтичането на документи е опит на Русия да посее съмнения за нейната контраофанзива

Изтичането на поверителни документи с подробна информация за тайни планове на Съединените щати и НАТО да помогнат на Украйна изглеждат като руска дезинформационна операция, целяща да посее съмнения за планираната украинска контраофанзива, заяви днес съветник на президента Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Вчера в. "Ню Йорк таймс" съобщи, че Пентагонът разследва как тази седмица в социалните мрежи са били публикувани редица документи с подробни планове за подготвяне на украинската армия за планираното от нея настъпление.

Изтеклите данни съдържат "много голямо количество измислена информация", каза днес Михайло Подоляк, според когото Русия се опитва да си върне инициативата в конфликта.

"Това са просто стандартни елементи от оперативните игри на руското разузнаване. И нищо повече", каза съветникът на украинския президент в изявление.

"Русия търси всякакви начини да си върне инициативата. Опитва да повлияе на сценариите за плановете на Украйна за контранастъпление. Да внесе съмнения, да компрометира идеите и накрая да сплаши (нас) с това колко "информирани" са те", добави Подоляк.

От месеци Русия е предприела в Източна Украйна настъпление, което до голяма степен е съсредоточено около град Бахмут. Киев се надява в близките няколко седмици или месеци да започне контраофанзива, за да си върне част от териториите, окупирани от Русия.

В материала на "Ню Йорк таймс" пише, че текстът на изтеклите документи, изглежда, е частично променен. В един от пасажите например оценката за украинските военни загуби е доста по-висока от числата, посочвани от Запада, отбелязва Ройтерс.

Украйна не казва колко нейни войници са били убити и е доста чувствителна по този въпрос.

Украйна изпраща противоречиви сигнали относно идеята за преговори за Крим

Високопоставен украински служител изключи възможността за разговори с Москва за територия, докато тя не изтегли всички свои войски, като влезе в противоречие със свой колега, който препоръча идеята за преговори за решаване на проблема с руската окупация на Крим, съобщи Ройтерс.

Заместник-ръководителят на администрацията на президента Володимир Зеленски Андрий Сибиха заяви вчера пред в. "Файненшъл таймс", че Киев е готов да обсъди бъдещето на Крим с Москва, ако контраофанзивата на Украйна достигне до полуострова, окупиран от руснаците още през 2014 г. Украйна, която се е зарекла да си върне всички изгубени земи, планира да започне контраофанзива през следващите седмици или месеци, за да се опита да си върне териториите на изток и на юг.

Михайло Подоляк, съветник на президента на Украйна, застана на противоположна позиция на казаното от Сибиха.

"Основата за реални преговори с (Русия) е пълното изтегляне на руските въоръжени групи отвъд международно признатите граници на Украйна през 1991 г. включително Крим", заяви той в "Туитър".

"Не става въпрос за никакви териториални отстъпки или преговори за нашите суверенни права".

Ройтерс коментира, че не става ясно дали разнопосочните коментари по въпроса отразяват разцепление в рамките на елита на Украйна или казаното от Сибиха е имало за цел да подаде сигнал на чуждестранните сили, които полагат дипломатически усилия за постигане на мир в Украйна.

В отделен коментар говорителят на Зеленски Серхий Никифоров беше цитиран от украинската медия “Лига Нет“ да казва, че само Зеленски е в състояние да говори за възможни мирни преговори.

Украинският лидер заяви миналата година, че смята, че въпросът за Крим може да бъде решен с дипломатически средства, припомня Ройтерс.

Британското министерство на отбраната съобщи, че Русия е превзела западния бряг на река Бахмутка

Русия е превзела западния бряг на река Бахмутка, като е застрашила и ключово важен украински коридор за доставки, в своите опити да си възвърне контрола върху опустошения град Бахмут в Източна Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на редовния бюлетин в "Туитър" на британското министерство на отбраната.

Русия е напреднала по-нататък и сега е много вероятно да е достигнала до центъра на града. Ключово важен път за снабдяване на украинските войски в западната част на Бахмут изглежда е сериозно застрашен, се казва в бюлетина.

Основателят на частната военна компания "Вагнер" Евгений Пригожин каза, че украинските сили не са се оттеглили от Бахмут, но дори ако това стане, неговата милиция ще има нужда от повече подкрепа от редовната руска армия, преди да се опита да напредне по-нататък, отбелязва Ройтерс.

Украйна пуска мобилно приложение за издирване на деца, изгубени през войната

Украйна пусна мобилно приложение, което да помогне в издирването на деца, изчезнали по време на продължаващата повече от 13 месеца пълномащабна инвазия на Русия в съседната страна, предаде Ройтерс като се позова на съобщение на националната полиция.

Киев смята, че 19 544 деца са били депортирани в Русия по време на инвазията и само 328 от тях са се върнали в родината си. Москва, която контролира части от Източна и Южна Украйна, отрича да е отвличала деца и казва, че те са били отведени на сигурно място.

Украйна обедини усилията си с американска технологична компания в разработването на приложението „Да обединим отново Украйна“, което ще помогне за събиране на семейства, разделени от военния конфликт, каза Олександър Фацевич – зам.-началник на националната полиция.

Това е един от инструментите за намиране на деца и връщането им в семейството, каза Фацевич на онлайн брифинг.

Дори да намерим само едно дете по този начин и да съберем само едно семейство, това вече ще е победа, малка победа, но с всяка стъпка ще можем да връщаме деца у дома, посочи зам.-началникът на украинската полиция.

Москва не крие, че има програма, в рамките на която е прехвърлила хиляди украински деца от окупирани украински райони в Русия, но представя това като хуманитарна кампания за защита на сираци и изоставени деца в зоните на конфликт.

Фацевич посочи, че новото приложение ще дава възможност на полицията да събира повече данни по сигурен начин, включително от хора в Русия, Беларус и окупираните територии, които искат да помогнат на украинските деца.