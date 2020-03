Спасителната тръба към Перник се спука при изпитанията

Чисто новият водопровод, по който трябва да потече вода от яз. "Бели Искър" към Перник, се е спукал при изпитанията в сряда. Клипове от повредата бяха качени в социалните мрежи. Към момента не е ясно дали става дума за спукване на тръба или теч от връзка. Водата е спряна и повредата се отстранява. Спукването е в района на с. Мало Бучино и е заснето от пътуващи по магистрал "Люлин".

Съоръжението, за което се похарчиха около 20 млн. лв., се строи от началото на февруари и бе завършено със закъснение. Идеята е през него да се подават количества от водосборната зона на яз. "Белмекен" към яз. "Бели Искър", а оттам – по софийския водопровод – към Перник. Градът е на режим от края на ноември.

src = "https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmediapool.bg%2Fvideos%2F1567643330056001%2F&width=646&show_text=false&height=1176&appId" width = "646" height = "1176" style = " border : none ; overflow : hidden " scrolling = "no" frameborder = "0" allowTransparency = "true" allow = "encrypted-media" >

Засега не се знае колко време ще отнеме отстраняването на повредата. Макар и без новия водопровод режимът в Перник бе облекчен. В яз. "Студена" вече има малко над 8 млн. кубични метра вода. Водоемът се пълни основно заради валежите и активното снеготопене. И макар това изобщо да не стига за подаване вода 24/7 ограниченията бяха намалени. Основният аргумент е епидемията от коронавирус и невъзможността да се поддържа висока хигиена без вода. Идеята на местната власт е вода да се подава и от двата източника и така чешмите да текат през деня, а режимът да е само нощен.