Устройства за четене на мисли позволяват на парализирани хора да говорят

Импланти за четене на мисли, подобрени с помощта на изкуствен интелект, позволяват на двама души с парализа да комуникират с безпрецедентна точност и скорост.

В отделни проучвания, и двете публикувани на 23 август в сп. Nature, два екипа от изследователи описват интерфейси мозък-компютър, които превеждат невронни сигнали в текст или думи, изречени от синтетичен глас. Устройствата могат да декодират реч съответно с 62 думи в минута и 78 думи в минута. Естественият разговор се осъществява с около 160 думи в минута, но новите технологии са по-бързи от всички досегашни опити.

"С тези нови проучвания вече е възможно да си представим бъдеще, в което можем да възстановим свободния разговор на някой с парализа, позволявайки му да казва каквото иска с достатъчно висока точност, за да бъде разбран надеждно“, казва Франсис Уилет, невролог от Станфордския университет в Калифорния, който е съавтор на едно от проучванията.

Тези устройства "могат да станат продукти в много близко бъдеще“, казва Кристиан Херф, компютърен невролог в университета в Маастрихт, Холандия.

Един от описаните от изследователите случаи е на Ан Джонсън, която през 2005 г., едва 30 годишна, получава инсулт, който я оставя тежко парализирана и неспособна да говори.

В най-добрия случай тя е могла да издава звуци като "ох" и "ах", но мозъкът ѝ все още възпроизвеждал сигнали.

Сега, благодарение на научния пробив, 18 години след инсулта на Джонсън, експериментална технология е превела мозъчните ѝ сигнали в звукови думи, което ѝ позволява да комуникира чрез цифров аватар, разказва NBCnews.

Технологията, разработена от изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франциско и Калифорнийския университет в Бъркли, разчита на имплант, поставен върху повърхността на мозъка на Джонсън в области, свързани с речта и езика.

Имплантът, който Джонсън е получила при операция миналата година, съдържа 253 електрода, които прихващат мозъчни сигнали от хиляди неврони. По време на операцията лекарите също така са инсталирали порт в главата на Джонсън, който се свързва с кабел, който пренася мозъчните ѝ сигнали до компютърна банка.

