Зеленски на 100-ия ден: Победата ще бъде наша (Обновява се)

По-важните новини от 100-ия ден на войната срещу Украйна накратко:

Ето и подробностите по тези и други новини:

Победата ще бъде наша, казва Зеленски във видео за 100-ия ден

В Киев украинският президент Зеленски отбеляза 100-ия ден от войната с емоционално видео.

В него военновременният лидер е заобиколен от някои от най-близките си съюзници – включително премиерът на Украйна, чиито постове той изрежда на глас, преди да каже, че "всички са тук".

"Въоръжените сили на Украйна също са тук ... хората от нашата нация са тук. Ние защитаваме Украйна вече 100 дни. Победата ще бъде наша. Слава на Украйна!", казва от президентът.

На 25 февруари, ден след като Русия започна инвазията си, президентът публикува подобно предизвикателно видео от точно същото място, припомня Би Би Си.

Тогава Зеленски, току-що отхвърлил предложенията на Запада да бъде евакуиран от Киев, каза: "Имам нужда от боеприпаси, а не от превоз".

Сега, 100 дни по-късно, той остава на поста си, докато войната продължава.

Украйна "напредва към европейското семейство", докато Русия "се доближава до живот зад желязната завеса", каза днес украинският премиер Денис Шмигал.

"Украйна напредва уверено към своята цел: да живеем в една демократична и свободна държава в лоното на европейското семейство", написа премиерът в Телеграм.

Русия, на свой ред, "се доближава до живот зад желязната завеса и до изолация от развития свят", каза Шмигал.

"Наша единствена съдба е свободата", посочи премиерът и допълни, че "Украйна несъмнено ще победи" във войната с Русия.

До 2 седмици Русия може да превземе Луганска област, но не за това започна войната

Британското военно разузнаване отбелязва в традиционното си сутрешно обобщение, че днес е 100-ият ден от руската инвазия в Украйна, отбелязвайки какво се е случило дотук и как могат да се развият нещата занапред.

Сравнявайки с първоначалния план, нито една от стратегическите цели на е постигната. За да постигне успех под каквато и да е форма, Русия ще трябва да продължи с огромни инвестиции в човешки и материални ресурси, както и много допълнително времe.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 June 2022