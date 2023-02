10-дневно бебе оцеля по чудо под руините. 22 000 са загиналите в Турция и Сирия

Все още не е напълно угаснала надеждата за откриване на оцелели под руините в Южна Турция, радостни вести продължават да идват и в петия ден след опустошителните земетресения с магнитуд до 7.7, разтърсили региона. Броят на загиналите в Турция и Сирия вече надхвърли 22 000 души.

Температурите остават под нулата, което допълнително затруднява спасителните дейности, както и състоянието на хората останали без дом, които все още нямат подслон. Правителството раздава милиони порции топла храна, а също така палатки и одеяла, но помощта все още не може да достигне до всички нуждаещи се, отбелязва Асошиейтед прес.

10-дневно бебе прекара половината си живот под руините

Бебе, родено преди 10 дни, бе спасено след като прекара почти половината си живот под руините, съобщи кметът на Истанбул. Малкият Яъз Улаш беше спасен в град Самандаг, окръг Хатай, заедно с майка си и двамата са откарани в болница.

Чудото се случи 90 часа след първия мощен трус от 7.7 степен в понеделник рано сутринта.

Новороденото момченце е най-младият пострадал, изваден изпод отломките.

10-day-old baby named Yağız Ulaş and his mother were pulled alive from under the rubble in the 90th hour of the #earthquake in Hatay #Turkiye, pic.twitter.com/jWJ9KX1ccD — EHA News (@eha_news) February 10, 2023

В петък, на 101-ия час от първия трус, станал в 4.17 ч. в понеделник, спасителите успяха да извадят от отломките жив 30-годишен мъж в Хатай, както и майка и петгодишния ѝ син в Диарбекир, съобщи турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Две сестри, затрупани под руините, с които спасителите установиха контакт, бяха спасени приблизително по същото време в Кахраманмараш, съобщават други турски медии.

Момиченце на година и половина и четирима души от същото семейство бяха извадени живи от спасителите в окръг Хатай в 96-ия час от земетресението.

Надеждата триумфира и в Газиантеп, където в 94-ия час след труса от руините бе изваден 17-годишен младеж.

Два часа по-рано от отломките на рухналата им къща спасителите измъкнаха майка и дъщеря.

Деветдесет и един часа след земетресението в Хатай бе спасено и 12-годишно момче, съобщава още СиЕнЕн-Тюрк.

По последни данни към петък следобед, 18 991 е потвърденият брой на загиналите в Турция и 3 384 в Сирия.

България сваля знамената наполовина

България сваля в петък знамената наполовина в знак на съчувствие с трагедията и жертвите на земетресението в Турция и Сирия. В четвъртък служебният премиер Гълъб Донев апелира да бъде даден знак на съпричастност с народите на двете засегнати страни.

Българският национален флаг върху административните сгради е свален наполовина на 10 февруари и е обявен за ден на национален траур. Турция обяви 7-дневен национален траур.

Ще построим всичко наново, обеща Ердоган

Турският президент Реджеп Ердоган се срещна в Адияман с оцелели от земетресението, докато правителството му е подложено на критики за бавната реакция след бедствието и лошото прилагане на строителните регулации, довело до срутването на толкова много сгради.

Хората обвиняват властите за мудната и неадекватна реакция на земетресението.

В петък сутринта жена прокле президента по време на погребението на племенника ѝ, чийто викове са чували, докато очаквал помощ, но накрая починал.

Освен това хората недоволстват, че властите са позволили некачествено строителство в сеизмични зони, което е равносилно на "убийство".

Експерти коментират, че "некачественото строителство" е причина за смъртта на толкова много хора. Те обвиняват правителството, че не е наложило строителните регулации, целящи да гарантират, че сградите са устойчиви на земетресения.

По-рано президентът каза, че не е имало начин да се подготвят за подобно бедствие.

В петък обаче той призна, че реакцията на властите веднага след земетресението не е била толкова бърза, колкото правителството искало. Според обясненията му толкова много сгради бяха разрушени, че спасителните екипи не са могли да смогнат с бързината, която правителството искало.

Облечен в черно, президентът изрази съболезнования към трагедията на пострадалите и родините на жертвите. Каза, че няма думи, които да изразят скръбта на страната.

Ще построим всичко наново, обеща Ердоган и изрази съжаление, че много хора са издъхнали под руините, докато чакат помощ.

Ердоган апелира съм сънародниците си да не слушат и да не вярват на "провокатори", които и преди са разпространявали "лъжи" за правителството.



Снимки: ЕПА/БГНЕС

Министърът на околната среда, урбанизацията и изменението на климата Мурат Курум заяви, че страната ще започне "най-голямата мобилизация за осигуряване на жилища при бедствия" в историята на Република Турция едновременно в 10-те окръга.

Земетресенията в понеделник с епицентър в окръг Кахраманмараш засегнаха над 13 милиона души в 10 окръга, сред които Адана, Адъяман, Диарбекир, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатия, Османийе и Шанлъурфа.

Общо 97 973 семейни палатки са издигнати, за да приютят оцелелите, съобщиха властите.