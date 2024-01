Актьорът от "Старски и Хъч" Дейвид Соул почина на 80 години

Актьорът Дейвид Соул, най-известен с ролята си в телевизионния сериал "Старски и Хъч" от 1970-те години, почина на 80-годишна възраст, предаде ББС в петък.

Съпругата му Хелън Снел съобщи, че той е починал в четвъртък "след храбра битка за живот в любящата компания на семейството си".

"Той сподели много необикновени дарби в света като актьор, певец, разказвач, творец и скъп приятел", каза тя и допълва, че "неговата усмивка, смях и страст към живота ще бъдат запомнени от мнозина, чиито животи е докоснал".

Роденият в САЩ актьор беше най-известен с ролята си на детектив Кенет "Хъч" Хътчинсън в класическия сериал за разкриване на престъпления "Старски и Хъч". Негов партньор в излъчваната между 1975 и 1979 г. поредица е Пол Майкъл Глейзър.

Дейвид Соул и Пол Майкъл Глейзър в "Старски и Хъч", сн. GettyImages

Той и Глейзър повториха ролите си в римейка от 2004 г., където техните роли се изпълниха от Бен Стилър като Старски и Оуен Уилсън като Хъч.

Соул, Оуен Уилсън, Бен Стилър и Глейзър на премиерата на римейка на тв сериала, сн. GettyImages

Соул беше известен и с ролите си в Here Come The Brides, "Мръсният Хари" и "Жълтата роза".

Участва и в редица британски телевизионни програми, а през 2004 г. става британски гражданин. Отказва обаче участие в реалити формати.

Актьорът и певец, който беше женен пет пъти, беше арестуван през 80-те години на миналия век за нападение на тогавашната си съпруга Пати Карнел Шърман, която по това време беше бременна в седмия месец. Обвиненията срещу него са свалени, след като преминава изпитателна програма, а след това той посещава затвори, за да говори с техните обитатели за домашното насилие.

Роден в Чикаго на 28 август 1943 г. като Дейвид Солберг, той прекарва детството си между Южна Дакота и Берлин след Втората световна война, където баща му д-р Ричард Солберг, професор по история и политически науки и ръкоположен свещеник, е съветник по религиозните въпроси към Върховната комисия на САЩ

Преди да стане актьор, Соул се изявява като фолк певец, подгрявайки публиката за звезди като Франк Запа, Byrds и Lovin' Spoonful. Набира популярност като Маскирания певец заради маската, с която излиза на сцената, но щом решава да я махне интересът към него спада.

Дейвид Соул като певец, сн. GettyImages

Тогава той се насочва към актьорството и се появява в "Стар Трек", "Пери Мейсън" и др. филми през 60-те и 70-те години на миналия век, но пробивът му идва във филма "Мръсният Хари", което му осигурява и ролята в "Страски и Хъч". След като приключва сериалът се връща към музиката и записва албума с рок балади в края на 1970-те години.

Соул беше женен пет пъти, включително за актрисите Шърман, Мириам Солберг, Карън Карлсън и Джулия Никсън, и имаше шест деца.

Запознава се с последната си съпруга Хелън Снел, докато играе в "Смъртоносен капан", а тя отговаря за връзките с обществеността. Той я описва като своята "сродна душа".