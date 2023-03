Американският самолет на "страшния съд" вече е базиран в Исландия

Американското командване в Европа обяви прехвърлянето в базата в Исландия на E-6B Mercury - самолетът на "страшния съд".

E-6B Mercury пристигна в Исландия в рамките на "операция в зоната на отговорност на командването на въоръжените сили на САЩ в Европа".

E-6B Mercury е въздушен команден пункт, предназначен за управление на въоръжени сили в условията на ядрена война.

Той е създаден на базата на Boeing 707-320.

Самолетът е оборудван с автоматична система за управление на изстрелването на междуконтиненталните балистични ракети (ICBM) и терминал на сателитната комуникация.

Освен САЩ, самолети на "страшния съд" има и Русия. Те са изградени на базата на Ил-86.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4