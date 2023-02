САЩ изпратиха в Европа самолети с ядрено оръжие след решението на Путин да се оттегли от СТАРТ

Три дни след като президентът Владимир Путин обяви фактическото оттегляне на Русия от Договора за стратегическите нападателни оръжия - СТАРТ 2, Съединените щати изпратиха в Европа самолети с ядрено оръжие, съобщи Moskow Times.

Четири стратегически бомбардировача B-52 Stratofortress пристигнаха във военновъздушната база Морон в Испания в петък, 24 февруари, съобщи командването на ВВС на САЩ в Европа.

Самолетите, които идват от авиобазата Майнот, Северна Дакота, са прехвърлени в ЕС "с цел сътрудничество и укрепване на отношенията със съюзниците и партньорите на НАТО", както и за демонстрация на готовността на САЩ за колективна отбрана, заявяват от командването.

Преди да пристигнат в испанската база, бомбардировачите B-52 са посетили Естония, където са извършили прелитане на малка височина в столицата Талин като част от честванията на националния ден на независимостта.

Welcome back Strikers! Two U.S. B-52s fly over Tallin, Estonia, demonstrating to our European Allies & partners our dedication & commitment to deterrence & defense of the Euro-Atlantic region. #BomberTaskForce #BTF #StrongerTogether #WeAreNATO @USEmbTallinn @Kaitsevagi https://t.co/PFtD7pjXQs