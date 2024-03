Асен Василев отговори на атаката на Манфред Вебер за кабинета "Габриел"

Финансовият министър в оставка Асен Василев и лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер влязоха в задочен спор в социалната мрежа X заради предложения от Мария Габриел кабинет без съгласието на ПП-ДБ.

Първо Вебер написа в X, че политическото семейство на ЕНП стои зад Мария Габриел, която била жертва на "неспаведливи атаки“.

“Притеснително поведение от лидерите на ПП и ДБ. В интерес на всички българи, отговорността и уважението към направените уговорки трябва да вземат превес. Всички проевропейски сили в ЕС и България трябва да подкрепят това“, написа Вебер.

The EPP family firmly stands behind @GabrielMariya against the unjustified attacks.



Worrysome behaviour from leaders of PP & DB. In the interest of all Bulgarians, responsibility & respect of agreement should prevail. All pro-European forces in ???????? & ???????? should support this call. — Manfred Weber (@ManfredWeber) March 21, 2024

Малко по-късно Асен Василев отговори на Вебер с постинг в X, питайки лидерът на ЕНП дали лъгането на българския народ е проява на отговорност.

“Г-н Манфред Вебер, “отговорно“ ли е да лъжеш българската нация чрез предлагането на кабинет, в който 11 от всички 19 министри са оттеглили, защото те не са знаели, че ще бъдат предложени за министри. Те буквално научиха, че ще бъдат част от кабинета от живите предавания на телевизиите“, написа Василев.