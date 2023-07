Атаки с дронове в Москва и Крим

Две административни сгради в Москва са били атакувани с дронове в понеделник сутринта. Поразен е и военен склад в Крим.

Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи в Телеграм, че няма пострадали и не са били нанесени сериозни щети.

На видео записи обаче се виждат сериозни поражения.

Според информация на руската новинарска агенция ТАСС, на която се позовава Франс прес, единият от дроновете е паднал на Комсомолския проспект, който е важна пътна артерия в Москва.

Именно това е дронът, за който се съобщава, че е паднал близо до сградата на Министерството на отбраната.

Другият се е врязал в сградата на бизнес център на проспекта "Лихачов" в руската столица.

Russian air defence works “well”. Instead of Ukrainian drones it hit upper-flours of residential buildings in the center trap part of Moscow.

Let them burn. pic.twitter.com/7s3hKBoG6j