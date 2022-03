Чубайс е напуснал поста при Путин и е заминал за чужбина

Анатолий Чубайс е напуснал длъжността специален представител на президента на Русия по устойчиво развитие, съобщиха източници на агенциите Блумбърг, Ройтерс и ТАСС.

Според агенция Блумбърг Чубайс вече не е в Русия, а напускането на поста е свързано с несъгласието му с провежданата "военна операция" в Украйна. Към момента той е най-високопоставеният руски политик, скъсал с Путин заради решението му да нападне Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди по-късно в сряда, че Чубайс е подал оставка от поста, но не уточни защо.

"Дали той напуска или не, е негов личен въпрос", коментира Песков.

Чубайс е в Турция и не възнамерява да се връща в Русия, са заявили двама източници пред сайта РБК.

По информация на руския делови всекидневник "Комерсант" Анатолий Чубайс е в Турция. Публикувана е и снимка, на която според "Комерсант" се вижда как Чубайс тегли пари от банкомат в Истанбул.

