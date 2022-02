Ден трети: Киев е под обсада. Зеленски обяви, че Украйна удържа на атаките (видео)

Улични боеве се водят в украинската столица Киев, след като на третия ден от инвазията руските части влязоха в града, съобщавата световните агенции. Според украинските части обаче градът остава под техен контрол.

Кметът Виталий Кличко обяви, че руски части в града няма, но са влезли диверсионни групи, които маркират цели за въдушни атаки. Той обясни, че през нощта е направен опит за пробив от Запад, от страната на Житомир, който бил неуспешен. Кличко заяви, че има унищожени десантни групи. По негово разпореждане бе спряно движението на метрото, чиито станции се използват като бомбоубежища.

"Няма нито един превзет областен град", заяви Кличко.

Украинците успешно устояват на атаките, каза пък президентът Володимир Зеленски във видеообръщение. По думите му сраженията продължават.

"Киев и ключови градове около столицата са под контрола на нашата армия. Окупаторите искаха да блокират центъра на нашата държава и да поставят марионетен режим като в Донецк", каза той.

Появиха се съобщения за отблъсната атака на руски десантни части в западния град Лвов. Твърди се, че там са кацнали три руски хеликоптера с около 60 души, но са срещнали отпор от украинските части.

Въпреки изразеното ден по-рано желание за започване на преговори между двете страни, огънят не е прекратен. Вместо това руската армия се опитва да превземе столицата. Според украинските власти цел номер едно продължава да бъде президентът Зеленски и евентуалната смяна на правителството.

Киев е обстрелван с ракети. Удари има и по други украински градове. Властите разпространиха кадри, на които се вижда директен удар от руска ракета по жилищна сграда. Не се съобщава за жертви, но блокът е сериозно пострадал и жителите му се евакуират.

Няма да сложим оръжие

Още в петък украинският държавен глава предупреди, че се очаква тежка нощ в Киев и опит на руснаците да превземат града. Според агенция "Ройтерс" в столицата се чува непрекъсната засилена артилерийска стрелба. Градът е атакуван и с ракети. Украинската армия съобщи за тежки боеве югозападно от града до въздушната база във Василкив, която е атакувана от парашутисти. БТА съобщава, че е отблъсната руска атака по една от позициите на основната пътна артерия в Киев – "Проспекта на победата".

Има боеве близо до южните украински градове Херсон, Николаев и Одеса, съобщи Михайло Подоляк, съветник на украинския президент. Според него към момента няма шанс Мариопул да бъде превзет. Съобщава се и за стрелба в центъра на Киев близо до сградата на правителството.

Във видео, публикувано в туитър в събота сутринта, Зеленски заяви, че не е заповядвал на армията да сложи оръжие, каквито слухове имало.

"Има много фалшиви новини, че съм наредил на военните да сложат оръжие и че е започнала евакуация. Тук съм. Ще продължим да защитаваме страната си", каза той.

В следващ пост Зеленски заяви, че е говорил с френския президент Еманюел Макрон. Украйна очаква доставки на оръжие и техника от партньорите си, заяви той.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!