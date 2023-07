Двама българи в класация за най-изявените млади личности на света за тази година

Д-р инж. Веселина Узунова и Александър Алексиев са сред финалните топ 30 на световния формат на Програма "Най-изявените млади личности на света“ (The Outstanding Young Persons in the World - TOYP) за 2023 на Международната младежка камара - България (Junior Chamber International Bulgaria – JCI Bulgaria), съобщиха от камарата.

През юни тази година двамата бяха отличени в категории "Наука и/или технологично развитие" и "Морално лидерство и и/или опазване на околната среда" в националния кръг на програмата, като по този начин се наредиха сред десетте най-изявени млади личности на България за 2023 г. След признанието у нас те са номинирани за световния кръг на програмата и вече са сред 30-те финалисти от номинирани от над 80 държави.

Оттук нататък предстоят следващите два кръга на програмата, в които ще се изберат най-добрите 20, и след това - финалните 10 най-изявени млади личности на света.

Всяка година Junior Chamber International отличава по десет личности от всяка страна, в десет различни категории. "Най-изявените млади личности на България" е програма, която цели да даде гласност и видимост на постиженията на млади българи на възраст между 18 и 40 години, които са реализирали изключителни постижения или изпъкват в избрани десет области на обществения живот.

Д-р инж. Веселина Узунова е част от младото и амбициозно поколение изследователи в България. Активно работи в областта на туморната нанотераностика, биоматериали за нуждите на тъканното инженерство и регенеративната медицина и невродегенеративните заболявания.

Като актьор и/или продуцент Александър Алексиев допринася за създаването на водещи български филми и сериали от последните няколко години. Той е съдружник в компания, която подкрепя българското кино, като продуцира и разпространява късометражни и пълнометражни филми. Извън професионалните си занимания Александър подкрепя активно дейността на граждански организации. Той бе и сред най-активните българи, ангажирани със събиране и доставка на хуманитарна помощ за Украйна.