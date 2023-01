ЕС "настоятелно призова" държавите-членки да изискват отрицателен Covid тест от пристигащите от Китай (Обновена)

Всички пътници, идващи от Китай, независимо от националността, да представят отрицателен тест за Cоvid-19, заради бума на заболяването в азиатската страна. С такава настоятелна препоръка излезе късно вечерта в сряда Групата за кризисни ситуации (IPCR), която бе свикана по настояване на шведското председателство. Органът на ЕС "настоятелно призова" държавите-членки за въвеждане на това изискване.

Тестът за коронавирус трябва да се направи не повече от 48 часа преди качването на пътника на самолета.

The EU Member States agreed on a coordinated approach to COVID-19-related travel measures at the IPCR today. Presidency statement: https://t.co/I2JSKsgmVW



????AP Photo/Alessandra Tarantino pic.twitter.com/GjmQnaoiWK