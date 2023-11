ФБР разследва експлозия в автомобил на границата между САЩ и Канада

Федералните власти в Бъфало, щата Ню Йорк, разследват "експлозия на превозно средство" на граничния пункт Rainbow Bridge между САЩ и Канада и допълват, че "ситуацията е много динамична", предаде CNN. Инцидентът се е случил на моста, само ден преди Деня на благодарността в САЩ, един от най-натоварените дни за пътуване в годината.

Според говорител на кметството на Ниагарския водопад автомобил се е опитвал да влезе от американската страна на границата.

Двамата пътници в колата, която избухна в сряда на граничния пункт Rainbow Bridge, са мъртви, съобщи източник от правоохранителните органи пред CNN.

Инцидентът е станал малко преди обяд, когато автомобил, идващ от канадската страна на границата по моста, който свързва Канада с щата Ню Йорк, е преминал през първоначалния контролен пункт, където се проверяват паспорти и шофьорски книжки, след което е бил насочен към друга зона за вторично претърсване, според множество източници от правоохранителните органи.

.@aaronkatersky reports surveillance images show the vehicle that exploded at the U.S.-Canada border being stopped before reaching the Rainbow Bridge, sources say. After being transferred to a second checkpoint, the vehicle can be seen speeding up before it crashed and exploded. pic.twitter.com/OxH6Ry7dUD