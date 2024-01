Германската футболна легенда Франц Бекенбауер почина на 78 години

Легендата на германския и световен футбол Франц Бекенбауер почина на 78-годишна възраст, съобщиха от Германската футболна федерация. Бекенбауер, известен още като "Кайзера", е считан за един от най-великите защитници в историята на играта.

Той е един от тримата, печелили световната титла като играч и треньор. Другите двама в престижния списък са националният треньор на Франция Дидие Дешан и бразилецът Марио Загало. Бразилската легенда си отиде от този свят в петък на 92 години.



Обединена Германия, водена от Франц Бекенбауер (вляво), печели Световното първенство през 1990 г. срещу Аржентина на Марадона с 1:0. На снимката са Лотар Матеус (в средата) и Андреас Бреме (вдясно). Сн. Getty Images

Германската легенда е починала в неделя, а новината беше потвърдена от семейството му. Целият футболнен свят отдава почит на легендата.

We are deeply saddened by the passing of Franz Beckenbauer, one of football's greatest ever players

A World Cup winner as both player and manager, 'Der Kaiser' was as elegant as he was dominant

He will forever be remembered pic.twitter.com/dJDF4eAuod