Google и YouTube отново работят след масов срив

Google и YouTube успяха да възстановят проблемите и вече работят нормално, поне на територията на България, след като имаше масов срив в сайтовете им.

YouTube бе недостъпен за част от териториите на Европа и Северна Америка. Това важеше както за десктоп версията, така и за мобилното приложение. България също беше засегната.

Малко след това се срина и най-голямата интернет търсачка - Google. Първоначално сайтът работеше много бавно, но по-късно стана недостъпен.

Съобщението, което се появяваше беше "502. That's an error. The server encountered a temporary error and could not complete your request... That's all we know."

Според информация от Google получена от "СиЕнЕн Тюрк", проблемът е определен като глобален и се работи, за да се достигне до източника.

Освен България проблеми с Google е имало още в Турция, Гърция, Албания, Испания, Чехия, Полша, Холандия, Украйна, Ирландия, Англия, Азербайджан и Грузия в Европа.

Проблеми имаше и с ползването на услугата за музика Spotify, която не принадлежи на ИТ гиганта.

Експертите смятат, че проблемът е бил в сървърите, но причината все още не е официално съобщена.